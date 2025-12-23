Eryc Castillo aseguró que Alianza Lima quedó en deuda en 2025: "En lo grupal no se logró todo lo que queríamos"

Eryc Castillo se encuentra de vacaciones en Ecuador después del final de la temporada 2025 con Alianza Lima. El veloz extremo habló de su performance con la camiseta blanquiazul.

"Pienso que en Alianza Lima se hizo un buen trabajo y ahora queda mentalizarse para lo que viene y seguir subiendo esa racha", señaló en entrevista con El Canal del Fútbol de Ecuador.

Sin embargo, reconoció que Alianza no logró la meta que se fijó en esta campaña tras culminar como Perú 4 en la Copa Libertadores.

"Siempre cuando se trabaja de buena manera van a aparecer ofertas. En lo personal fue un 2025 muy productivo, aunque en lo grupal no se logró todo lo que queríamos", agregó.

El exjugador de la Selección de Ecuador afirmó que buscará jugar en buen nivel desde comienzo del 2026. "Estoy agradecido por el lugar en el que estoy, porque se me dio la posibilidad de renovar para quedarme un tiempo largo. Vamos a trabajar muy fuerte para empezar el 2026 con el pie derecho", afirmó.

Renovación con Alianza Lima

"Gracias a Dios se dio la oportunidad de hacer un buen trabajo en Alianza Lima y la gente del club, junto con mi representante, logró extender el contrato. Ahora solo queda seguir haciendo bien las cosas", concluyó la 'Culebra' Castillo, que conforma la legión ecuatoriana en Alianza junto a Fernando Gaibor.