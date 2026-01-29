"Nada borrará todo lo que entregaste": Esteban Pavez y la emotiva despedida que le dio Colo Colo

Inminente fichaje. Esteban Pavez ya está en suelo peruano para cerrar su incorporación a Alianza Lima hacia la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto y Copa Libertadores.

Esteban Pavez salió de Colo Colo, al no renovar contrato, rumbo a Alianza Lima. Es así que el club chileno -conocido como el 'Cacique'- tuvo una emotiva publicación para su ahora exjugador. Lo hecho por el cuadro de la ciudad de Santiago se volvió viral entre sus fanáticos.

"¡Éxito, Esteban! Dejaste la vida por esta camiseta y tu huella quedó marcada para siempre en nuestra historia. Desde las series juveniles hasta portar la jineta del primer equipo, fuiste y serás un referente Albo. Capitán dentro y fuera de la cancha, guiaste al 'Cacique' por la senda triunfal", le dijeron a Pavez acompañado de imágenes.

Pavez, una leyenda de Colo Colo que va a Alianza

Además, al volante central le dio sus buenos deseos para lo que será su experiencia en la liga peruana de primera división para este 2026.

"Nada borrará todo lo que entregaste ni lo que representas para Colo Colo. Estarás por siempre en nuestro corazón. Mucho éxito en lo que venga, Esteban Pavez", agregaron.

A lo largo de su carrera profesional, Esteban Pavez jugó cuatro etapas en el Colo Colo. Allí, en la capital chilena, ganó la Liga Chilena, la Copa Chile y la Supercopa local. No logró títulos a nivel internacional.

Por otra parte, a su arribo a la capital peruana, el mediocampista tuvo breves declaraciones en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Llega con la intención de ser campeón.

Alianza Lima y la llegada de Esteban Pavez

"Es un tremendo equipo. Estoy feliz de la vida. Acá no vengo a hacer algo diferente de lo que hice en toda mi vida y voy a dar todo por el equipo", sostuvo Esteban Pavez a los medios locales.

También, el exfutbolista de Atlético Paranaense agregó que "Yo me quería quedar (en Colo Colo). El fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día, yo todavía me siento importante, por algo me llamó Pablo (Guede), hace rato que me viene hablando y otros clubes también me hablaron".