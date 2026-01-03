Hernán Barcos: "Nunca peleé con ningún jugador en los cinco años que estuve en Alianza"

Hernán Barcos habló este sábado en conferencia como nuevo jugador de FC Cajamarca. Señaló que no se conforma con salvar la categoría en la Liga1, pero también se dio tiempo para hablar nuevamente de su paso por Alianza Lima.

El 'Pirata' salió bicampeón nacional con Alianza desde su llegada en 2021. En el paso de los años, supo querer al equipo de La Victoria y aunque en un momento pensó en renovar, llegó un punto que entendió que su ciclo había terminado.

"Había posibilidades para seguir y no seguir. Era claro que en un momento yo iba a renovar, pero luego comencé a sentir cosas diferentes y ahí me di cuenta de que no iba a continuar en Alianza. Al final lo fui sintiendo y por eso no me sorprendió no haberme quedado", sostuvo Barcos.

A continuación, el delantero de 41 años se pronunció sobre la interna y los comentarios que aseguran peleas entre los jugadores. "La verdad es que se habla mucho porque Alianza vende. Es claro que con 30 jugadores no te puedes llevar bien con todos; nadie es monedita de oro para caerle bien a todo un grupo. Uno intenta llevarse bien con todos, gestionar el grupo y que todo se maneje dentro del profesionalismo", agregó.

Para finalizar, descartó una pelea con un jugador de Alianza en su etapa como futbolista blanquiazul. "Nunca peleé con ningún jugador en los cinco años que estuve en Alianza. Por ahí hemos tenido discusiones por diversas situaciones, algo normal en el fútbol, pero nunca peleé ni tuve problemas con algún compañero", concluyó.