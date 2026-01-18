Hernán Barcos tiene presente a Alianza Lima: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Vive un nuevo desafío. Para este 2026, Alianza Lima no le renovó contrato el delantero Hernán Barcos, por lo que el argentino-peruano ya es parte del proyecto de FC Cajamarca en la Liga1.

Este domingo, FC Cajamarca presentó a su plantel en la Tarde Cajacha y Hernán Barcos se llevó varios aplausos de sus nuevos hinchas. Previo al partido amistoso contra ADT, el atacante habló y recordó su pasó por Alianza Lima con el que fue dos veces campeón de la liga peruana de primera división.

"Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón. Los desafíos por algo aparecen y hay que aprovecharlos", fue lo que dijo Barcos en declaraciones a Nativa.



La palabra de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Luego, el popular 'Pirata' dio cuenta de lo que espera de su nuevo conjunto para la inminente campaña de la Liga1 en el 2026.

"Con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien. El club ha hecho un gran esfuerzo para armar el grupo y ahora depende de nosotros. Hay ambición porque en tres años ya están en primera división. Hay que dejar el club bien en alto y toca trabajar", apuntó el también exGremio y LDU Quito.



Por último, Hernán Barcos destacó qué es lo que le llamó la atención para decidirse en fichar por el ascendido FC Cajamarca.

"Me sedujo el proyecto. La gente acá es muy cariñosa y eso es lindo para cualquiera. Les digo que confíen en nosotros y nos den su apoyo", finalizó.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)