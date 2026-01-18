Entre los mejores: Conmebol pone a Guillermo Viscarra en el top 5 de porteros con más atajadas en la Libertadores

Alianza Lima, con el portero boliviano Guillermo Viscarra en portería, afrontará una nueva campaña de la Liga1 Te Apuesto y también la Copa Libertadores de América.

Este año 2026 será el segundo que tendrá Guillermo Viscarra en Alianza Lima y a nivel internacional ya destacan al guardameta. Resulta que las redes sociales de la Copa Conmebol Libertadores resaltaron al portero como uno de los que tienen más atajadas en las últimas diez temporadas del certamen en mención.

"Los arqueros con más atajadas en los últimos 10 años", es lo que indican desde la Libertadores para posteriormente colocar a Viscarra entre los cinco primeros puestos.

Top 5 atajadas 2016-25

Wéverton (Brasil): 252

Franco Armani (Argentina): 254

Martín Silva (Uruguay): 182

Fábio (Brasil): 141

Guillermo Viscarra: 140

🧤🥅 Los arqueros con más atajadas en los últimos 10 años



Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores

El partido entre Alianza Lima y el debutante paraguayo 2 de Mayo, será uno de los duelos que abrirán la Fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.

Hay que indicar, que el cuadro guaraní tuvo una destacada campaña y por primera vez logró su clasificación a la Libertadores, certamen que enfrentará a Alianza, que este año eliminó a Boca Juniors en las fases previas.

Conmebol, así, oficializó que el choque de ida entre Alianza ante 2 de Mayo será el 4 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) en estadio aún por confirmar. La vuelta, por su parte, entre ambos equipos se disputará el 11 del mismo mes a las 7:30 de la noche (hora peruana) en el Alejandro Villanueva de La Victoria.

2 de Mayo, el rival de Alianza Lima

El Club Sportivo 2 de Mayo cumplió unos días atrás 90 años. Conocido como El Gallo Norteño, representa a la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Amambay, en el norte del país.

La mayor parte de su historia la realizó en la liga de su región, hasta que en 2005 consiguió por primera vez ascender a la Primera División, manteniendo la categoría por cuatro temporadas.

Su vuelta a la máxima división le tomó hasta dos años atrás, cuando obtuvo el subcampeonato en la Segunda de 2023.