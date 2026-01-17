Con Hernán Barcos, FC Cajamarca vs. ADT: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Tarde Cajacha 2026?

FC Cajamarca vs. ADT EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, por la Tarde Cajacha 2026. El partido se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El último campeón de la Liga2, que llega por primera vez a la máxima categoría del fútbol peruano, se presentará ante sus hinchas en la Tarde Cajacha.

Carlos Silvestri es el entrenador al mando del FC Cajamarca, que tiene como foco principal Hernán Barcos, el exgoleador de Alianza Lima que será el capitán del equipo y quien ha sido clave para el fichaje de futbolistas como Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez.

FC Cajamarca vs ADT: ¿cuáles son los principales fichajes para la ‘Tarde Cajacha 2026’?

FC Cajamarca realizará su debut esta temporada en la Primera División, por lo que se ha reforzado con futbolistas de experiencia y que han sido campeones de la Liga1, como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Arley Rodríguez y Ricardo Lagos.

Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la ‘Tarde Cajacha 2026’?

El partido de FC Cajamarca frente a ADT fue programado para el domingo 18 de enero en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la ‘Tarde Cajacha 2026’?

En Perú , el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m.



, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m.



¿Dónde ver el FC Cajamarca vs ADT EN VIVO?

El partido entre FC Cajamarca vs. ADT, por la Tarde Cajacha 2026, todavía no cuenta con anuncio oficial sobre la señal de transmisión por TV o streaming. Los detalles de la contienda los tendrás en RPP.pe.

FC Cajamarca vs ADT: alineaciones posibles

FC Cajamarca: Samuel Aspajo; José Gallardo, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Axel Moyano, Emmanuel Páucar, Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez; y Hernán Barcos.

ADT: Juan Valencia; Luis Gómez, John Narváez, Jhair Soto, Arthur Gutiérrez; Jhon Vega, Jordan Guivin, Carlos Cabello, Joao Rojas, Luis Benites; Hideyoshi Arakaki.