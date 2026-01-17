Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con Hernán Barcos, FC Cajamarca vs. ADT: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Tarde Cajacha 2026?

FC Cajamarca vs. ADT: ¿dónde ver EN VIVO por la Tarde Cajacha 2026?
FC Cajamarca vs. ADT: ¿dónde ver EN VIVO por la Tarde Cajacha 2026? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Revisa los detalles de la Tarde Cajacha 2026, donde FC Cajamarca enfrentará a ADT en la jornada de presentación de su plantel para la Liga1 Te Apuesto.

FC Cajamarca vs. ADT EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, por la Tarde Cajacha 2026. El partido se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


El último campeón de la Liga2, que llega por primera vez a la máxima categoría del fútbol peruano, se presentará ante sus hinchas en la Tarde Cajacha.

Carlos Silvestri es el entrenador al mando del FC Cajamarca, que tiene como foco principal Hernán Barcos, el exgoleador de Alianza Lima que será el capitán del equipo y quien ha sido clave para el fichaje de futbolistas como Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

FC Cajamarca vs ADT: ¿cuáles son los principales fichajes para la ‘Tarde Cajacha 2026’?

FC Cajamarca realizará su debut esta temporada en la Primera División, por lo que se ha reforzado con futbolistas de experiencia y que han sido campeones de la Liga1, como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Arley Rodríguez y Ricardo Lagos.

Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la ‘Tarde Cajacha 2026’?

El partido de FC Cajamarca frente a ADT fue programado para el domingo 18 de enero en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la ‘Tarde Cajacha 2026’?

  • En Perú, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m.
  • En Colombia, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Ecuador, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Chile, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 12:00 p.m.
  • En Argentina, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 10:00 a.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido FC Cajamarca vs. ADT comienza a las 11:00 a.m.

¿Dónde ver el FC Cajamarca vs ADT EN VIVO?

El partido entre FC Cajamarca vs. ADT, por la Tarde Cajacha 2026, todavía no cuenta con anuncio oficial sobre la señal de transmisión por TV o streaming. Los detalles de la contienda los tendrás en RPP.pe.

FC Cajamarca vs ADT: alineaciones posibles

FC Cajamarca: Samuel Aspajo; José Gallardo, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Axel Moyano, Emmanuel Páucar, Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez; y Hernán Barcos.

ADT: Juan Valencia; Luis Gómez, John Narváez, Jhair Soto, Arthur Gutiérrez; Jhon Vega, Jordan Guivin, Carlos Cabello, Joao Rojas, Luis Benites; Hideyoshi Arakaki.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
FC Cajamarca Liga 1 ADT Fútbol Peruano Videos más vistos Hernán Barcos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA