¿Un 'Rayo' en Alianza? Pablo Guede no descarta llegada de Luis Advíncula

Alianza Lima arrancó la pretemporada y su entrenador, el argentino Pablo Guede, se pronunció en el inicio de los trabajos de pretemporada del cuadro blanquiazul en la Videna.

"Ya lo dije en la presentación: me siento muy contento y con muchas ganas de empezar a trabajar, que eso es lo único que nos llevará al éxito", señaló el estratega argentino, que reemplaza a su compatriota Néstor Gorosito.

A continuación, Guede dio a conocer su postura sobre la expectativa que tiene los hinchas de Alianza sobre los fichajes para la temporada 2026.

"No sentimos ninguna clase de presión por el hecho de que se esté armando un buen plantel. Es Alianza y sabíamos a lo que veníamos", agregó el DT, que cuenta en Federico Girotti y Mateo Antoni como sus últimas contrataciones.

Se pronunció sobre Luis Advíncula

Guede, además, respondió sobre la chance que Luis Advíncula se incorpore a su equipo a pesar que Boca Juniors habría decidido que permanezca en su plantel para este año.

"Quiero charlar primero con Franco (Navarro), pero ¿a quién no le gustaría tenerlo en su equipo?", comentó.

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

