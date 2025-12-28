¿Retorno a Alianza Lima? Juan Pablo Goicochea revela que Franco Navarro lo llamó

Juan Pablo Goicochea, en los primeros meses del 2024, dejó la camiseta de Alianza Lima para formar parte del plantel de Platense en el competitivo fútbol argentino.
No obstante, el proceso del joven delantero Pablo Goicochea en tierras argentinas no ha sido el mejor porque no ha podido ser promovido definitivamente al primer equipo del 'Calamar'. Por ello es que apareció la oportunidad de regresar a Alianza Lima en la reciente campaña en la que los íntimos cerraron su participación quedando como Perú 4 hacia la Copa Libertadores.
"A mediados de año me llamó Franco Navarro y conversamos. Aunque no se pudo concretar (su retorno) por diversas razones", le dijo el exatacante de Alianza a TV Perú Deportes.