¿Retorno a Alianza Lima? Juan Pablo Goicochea revela que Franco Navarro lo llamó

Juan Pablo Goicochea tiene contrato en Platense hasta el año 2026.
Juan Pablo Goicochea tiene contrato en Platense hasta el año 2026. | Fuente: Club Atlético Platense
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Juan Pablo Goicochea dio cuenta de la conversación con Navarro para concretar su vuelta a Alianza Lima.

Juan Pablo Goicochea, en los primeros meses del 2024, dejó la camiseta de Alianza Lima para formar parte del plantel de Platense en el competitivo fútbol argentino.

No obstante, el proceso del joven delantero Pablo Goicochea en tierras argentinas no ha sido el mejor porque no ha podido ser promovido definitivamente al primer equipo del 'Calamar'. Por ello es que apareció la oportunidad de regresar a Alianza Lima en la reciente campaña en la que los íntimos cerraron su participación quedando como Perú 4 hacia la Copa Libertadores.

"A mediados de año me llamó Franco Navarro y conversamos. Aunque no se pudo concretar (su retorno) por diversas razones", le dijo el exatacante de Alianza a TV Perú Deportes.

Juan Pablo Goicochea fue convocado por Manuel Barreto a la bicolor.
Juan Pablo Goicochea fue convocado por Manuel Barreto a la bicolor. | Fuente: Selección Peruana - FPF

La palabra de Goicochea por Alianza Lima

Asimismo, dio cuenta de cómo ha sido su adaptación y cambio desde que es parte del Platense en el balompié argentino.

"Siento que ahora soy otro futbolista y aquí me encontré con entrenamientos con mayor intensidad. La verdad que el tema físico me costó un montón.

Más adelante, se le preguntó respecto a la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima. La dirigencia blanquiazul le comunicó al delantero argentino-peruano que no está en los planes hacia la temporada 2026.

"Me sorprendió su salida por todo lo que vivió en el club. Recuerdo que mi debut fue ingresando por él. Alianza es un club que siempre va a traer delanteros extranjeros", manifestó el atacante.

Platense y el último año de Juan Pablo Goicochea

Luego, Juan Pablo Goicochea tuvo palabras para lo que fue su nivel con la indumentaria de Platense a lo largo de la temporada 2025.

"Fue un año difícil y los buenos momentos que se dieron fueron gracias a la Selección Peruana (convocatoria). La verdad que eso salvó un poco el año para mí. Lo de Platense fue complicado y no alcancé los objetivos planificados", finalizó.

