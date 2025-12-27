¡Purga masiva! César Vallejo despidió a 17 jugadores tras no conseguir el ascenso a la Liga1

El Club Deportivo Universidad César Vallejo se sostuvo durante varias temporadas en la Primera División del fútbol peruano; sin embargo, tras su descenso en 2024 no logró recuperarse de inmediato y no consiguió el retorno a la Liga1 para el 2026. Así, la directiva ‘poeta’ tomó la decisión de realizar una purga en su plantel.

César Vallejo dio a conocer a través de una breve publicación en redes sociales la salida de 17 de sus jugadores. Medida drástica con miras a afrontar la próxima campaña de la Liga2.

“¡Gracias! Se cierra una etapa y solo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, señala en el comunicado el representativo de Trujillo, junto con una gráfica con los 17 futbolistas que se alejan de la institución.

Purga en César Vallejo

Entre los futbolistas que no seguirán bajos las indicaciones de Chemo Del Solar en el equipo ‘poeta’, destacan algunos con trayectoria en la Liga1, como los casos de Joao Villamarín, Adrián Ascues, Máximo Rabines, Alexander Succar, Danilo Carando, Pedro Requena, entre otros.

César Vallejo tenía el objetivo de ser campeón de la Liga2 o lograr el otro cupo para volver a la máxima categoría del balompié nacional. El representante de Trujillo no pudo hacer del título tras caer ante FC Cajamarca por goleada en la final.

Los ‘poetas’ avanzaron a los playoffs por el ascenso, superando en principio a Unión Comercio, pero luego perdió en la última ronda frente al CD Moquegua, equipo que anteriormente fue filial de los trujillanos.

César Vallejo, no obstante, dio a conocer a través de sus redes sociales que desde el sábado 27 de diciembre irán anunciando a los nuevos jugadores que se sumarán al primer equipo.

Pablo Bengoechea a la Liga2

Los equipos de la Liga2 también van moviéndose en el mercado de pase para afrontar la campaña 2026 buscando el ascenso a la máxima categoría.

Así, impactó en el periodo de pases el anuncio del FC Cajamarca de Loreto. El representante de la selva peruana dio a conocer la llegada del uruguayo Pablo Bengoechea como su nuevo director técnico. El exmediocampista tuvo un paso importante por Alianza Lima, logrando el título nacional en 2017.