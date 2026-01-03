Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mateo Antoni, nuevo refuerzo de Alianza, llegó a Lima: "El objetivo es salir campeones y ganar lo más que podamos"

Mateo Antoni llega a Alianza Lima.
Mateo Antoni llega a Alianza Lima. | Fuente: Nacional de Uruguay
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Mateo Antoni reveló qué le dijo Pablo Guede para convencerlo de llegar a Alianza Lima.

Alianza Lima busca este año volver a tocar la gloria en la Liga1 Te Apuesto y, para ello, sigue reforzando su plantel. A falta de oficialización, una de las incorporaciones es la del zaguero uruguayo Mateo Antoni, proveniente de Argentinos Juniors.

La prensa uruguaya indicó que el campeón del mundo Sub 20 con Uruguay llegó a Lima para firmar contrato con Alianza, que consiste en un préstamo por un año con opción de compra.

Su llegada al aeropuerto Jorge Chávez no pasó desapercibida por la prensa y, como era de esperarse, el futbolista de 22 años dio sus primeras impresiones en suelo peruano.

"Estoy muy contento de estar acá porque es un club muy grande y fue eso lo que me animó a tomar esta decisión. El llamado del técnico también influyó mucho para llegar a Alianza", señaló.

Antoni reveló, además, que el entrenador blanquiazul Pablo Guede ya había mostrado interés en contar con él anteriormente, cuando dirigía en el fútbol argentino. "Me dijo que quería contar conmigo, que me había ido a buscar en Argentinos Juniors, pero en ese momento no tuvo la posibilidad", culminó.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Mateo Antoni Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA