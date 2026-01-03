Mateo Antoni, nuevo refuerzo de Alianza, llegó a Lima: "El objetivo es salir campeones y ganar lo más que podamos"

Alianza Lima busca este año volver a tocar la gloria en la Liga1 Te Apuesto y, para ello, sigue reforzando su plantel. A falta de oficialización, una de las incorporaciones es la del zaguero uruguayo Mateo Antoni, proveniente de Argentinos Juniors.

La prensa uruguaya indicó que el campeón del mundo Sub 20 con Uruguay llegó a Lima para firmar contrato con Alianza, que consiste en un préstamo por un año con opción de compra.

Su llegada al aeropuerto Jorge Chávez no pasó desapercibida por la prensa y, como era de esperarse, el futbolista de 22 años dio sus primeras impresiones en suelo peruano.

"Estoy muy contento de estar acá porque es un club muy grande y fue eso lo que me animó a tomar esta decisión. El llamado del técnico también influyó mucho para llegar a Alianza", señaló.

Antoni reveló, además, que el entrenador blanquiazul Pablo Guede ya había mostrado interés en contar con él anteriormente, cuando dirigía en el fútbol argentino. "Me dijo que quería contar conmigo, que me había ido a buscar en Argentinos Juniors, pero en ese momento no tuvo la posibilidad", culminó.