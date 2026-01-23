Denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña deberá ser resuelta por la justicia uruguaya, según experto

El caso que involucra a los futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron denunciados por una presunta agresión sexual, según reportes internacionales, deberá resolverse bajo la jurisdicción uruguaya, señaló el abogado experto en temas deportivos Mariano Lizardo.

El jurista precisó que, aunque la denuncia se haya canalizado en Argentina o existan investigaciones preliminares en dicho país, se tiene que resolver en el lugar donde ocurrieron los hechos.

"El lugar donde se comete el delito es en territorio de la República Oriental del Uruguay. Sin perjuicio de que la justicia argentina esté investigando (...), quien terminará juzgando y quien terminará teniendo estas actuaciones va a ser la justicia uruguaya", dijo en Encendidos de RPP.

El especialista detalló que lo que define la competencia internacional es la "jurisdicción del lugar de los hechos". Por ello, pruebas clave como imágenes fílmicas, testimonios del hotel e impactos de antenas de comunicación deberán ser evaluados en Uruguay, donde los jugadores tendrán que ejercer su defensa.

Penas de hasta 20 años

Además, Lizardo advirtió que el escenario legal es complejo, debido a la severidad de las leyes en ambos países para delitos contra la integridad sexual.

"En cuanto a las penas, son casi similares. Son penas altísimas. Un abuso sexual agravado puede llegar hasta la pena de 20 años. Estamos hablando de máximos", aseveró.

En tanto, más allá de lo penal, el exabogado del club Vélez Sarsfield subrayó que la situación de los futbolistas es insostenible desde el punto de vista laboral, ya que rompieron las normas estrictas de una concentración durante una competencia internacional.

"Acá se viola un reglamento especial de trabajo. (...) No nos tenemos que olvidar que son trabajadores. El incumplimiento lleva a que su contrato laboral sea una falta grave", indicó.

En esa línea, celebró que Alianza Lima haya tomado medidas inmediatas al separar indefinidamente a los jugadores involucrados.

El jurista argentino advirtió que la institución blanquiazul no estaría exenta de implicancias legales

Responsabilidad objetiva del club

Finalmente, el abogado advirtió que la institución blanquiazul no estaría exenta de implicancias legales. Según Lizardo, podría configurarse una "responsabilidad objetiva", debido a que los hechos ocurrieron durante una concentración oficial.

"Si bien el hotel no es parte de las instalaciones del club, a su vez se lo hacía de alojamiento para un plantel profesional que estaba trabajando (...). Esa responsabilidad objetiva, el deber de cuidado, la puede llegar a tener", culminó.