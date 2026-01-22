Noche Blanquiazul 2026: productora anunció drástica decisión tras hechos recientes en Alianza Lima

A dos días de realizarse la Noche Blanquiazul 2026, Alianza Lima vivió una jornada delicada. Este jueves se conoció la denuncia de una ciudadana argentina de 22 años, presentada por un presunto caso de abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, el cual se habría producido en Uruguay como parte de la gira de pretemporada del club en la Serie Río de La Plata.

Este hecho llevó al entrenador Pablo Guede a decidir no contar más con los futbolistas, una postura que fue respaldada por el área deportiva del club al anunciar la separación de Zambrano, Peña y Trauco indefinidamente mientras se lleva a cabo “un procedimiento disciplinario” por la institución.

La situación también provocó la irrupción de decenas de barristas a las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, que trajo consigo hechos de agresión hacia algunos integrantes del primer equipo.

¿Se juega la Noche Blanquiazul?

El escenario generó incertidumbre respecto a la realización de la Noche Blanquiazul 2026, programada para el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva frente a al Inter Miami, el campeón de la MLS que tiene como capitán y máxima figura a Lionel Messi.

El partido entre Alianza Lima e Inter Miami sí se jugará, manteniendo el estadio y la fecha en la que está programado. No obstante, la productora a cargo del evento dio a conocer cambios recientes “por criterios técnicos de seguridad y logística”.

El partido cambió de horario para las 5:00 p.m., modificándose el inicio de la contienda para tres horas antes que en principio estaba programada.

“La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios, priorizando en todo momento el bienestar del público, los jugadores, los equipos técnicos y todas las personas involucradas en el evento”, precisó Sound Music Entertainment.

Como detalló la productora, la Noche Blanquiazul “se mantiene íntegramente, con todos los elementos anunciados”. “La producción, el espectáculo deportivo y la experiencia general se desarrollarán con los más altos estándares internacionales”, indicaron.

Sergio Peña se pronuncia sobre el caso de abuso

El futbolista Sergio Peña emitió un comunicado a través de sus redes sociales para expresarse sobre la denuncia de abuso sexual que lo involucra. El mediocampista negó su participación en los hechos.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda, y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”, señaló.