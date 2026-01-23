¿Renuncias en Alianza Lima? Franco Navarro habló de posibles salidas tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima, fueron denunciados de presunto abuso sexual, hecho que habría ocurrido tras el amistoso del último domingo frente a Colo Colo.

Al respecto, RPP conversó con Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, quien se manifestó con relación a una hipotética renuncia del técnico Pablo Guede y de otros futbolistas, debido al incidente que se dio con hinchas del club en el Estadio Alejandro Villanueva.

"No, para nada. Al contrario. Esto nos va a fortalecer (...) Lo único que tenemos que encontrar es la unidad. Nadie soporta indisciplinas y eso está claro", sostuvo el directivo de Alianza en el programa Vamos al var.

La palabra de Franco Navarro en Alianza Lima.

Alianza Lima habla por indisciplina de sus jugadores

El dirigente mencionó que apoyan al 100 % las decisiones que tome el entrenador Guede en el corto plazo.

"Es difícil aceptar una situación de esta naturaleza. Hablo de la indisciplina y lo otro tiene que seguir el proceso legal; se debe investigar. Este es un grupo de 30 jugadores y tres cometieron una falta. Al DT lo bancamos hasta el final, porque tiene una carrera intachable", sostuvo.

Después, más allá del tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, dio cuenta del cambio de horario que sufrió la Noche Blanquiazul 2026 frente al Inter Miami este sábado 24 de enero.

"Se da por los organizadores. Es a las 5 de la tarde y a nosotros nos viene bien porque creo que el segundo partido que jugamos de local (Apertura) será a esa hora. La presentación será a partir de las 3 y nosotros, como responsables del área deportiva, tenemos que seguir trabajando. La semana que viene empieza el campeonato y tenemos que sacudirnos rápido. Los retos están para enfrentarlos", añadió.

Zambrano Trauco y Peña fuera -de momento- en Alianza

De otro lado, confirmó que tanto Zambrano, Peña y Trauco no serán presentados el fin de semana frente a los hinchas en Matute.

"Los jugadores no van a estar en la presentación del sábado, el entrenador tomó esta decisión. Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante", manifestó el dirigente de Alianza Lima.