Pablo Ceppelini dejó un polémico mensaje a jugador que se despidió de Alianza: "Amigo mereces un lugar donde te valoren"

Alianza Lima atraviesa un momento de cambios. Uno de los jales más importantes es, sin duda, el argentino Federico Girotti, que promete ser una pieza clave para que su nuevo equipo destaque en la Liga1 y en la Copa Libertadores desde la Fase 1.

Sin embargo, también hay jugadores que dejan Alianza como es el caso de Mauricio Arrasco, quien no renovó contrato después de no tener la continuidad esperada.

“11 años de mi vida en esta hermosa institución! Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pase desde los 10 años hasta ahora”, inició Arrasco, quien podría jugar en Cajamarca FC.

A continuación, agradeció por su pase por Alianza. “Sentimientos inexplicables porque no pensé que este día llegaría! Agradecer a todos los que formaron parte de mi carrera que pasé en el club y desearle los mayores de los éxitos”.



Ceppelini dejó polémico mensaje a Arrasco

Arrasco recibió mensajes de apoyo de jugadores de Alianza Lima, pero en su publicación en Instagram llamó la atención el polémico mensaje de Pablo Ceppelini.

El volante uruguayo destacó la calida del joven mediocampista, pero hizo hincapié que en Alianza no lo valoraron.

"Amigo mereces un lugar donde te valoren. Tenes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en 2026 crack", fue el mensaje del volante uruguayo.

Como se sabe, Ceppelini llegó a Alianza con gran expectativa, pero no dio la talla por lo cual no recibió el visto bueno de la dirigencia blanquiazul para ampliar su contrato.