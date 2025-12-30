Tras el señalado conflicto de intereses en Sporting Cristal: Innova Sports vendió la agencia Agref

Novedades para los seguidores de Sporting Cristal. El Grupo Innova Sports, dueño del club celeste, dio a conocer el último lunes la venta total de Agref, la agencia de representación de futbolistas que pertenecía a la mencionada corporación.

“El Grupo Innova Sports informa a la opinión pública y a todos sus stakeholders que, luego de un proceso de negociación desarrollado en los últimos meses, se ha concretado exitosamente la venta total de AGREF (Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas), la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026”, detalla el comunicado.

Según precisa Innova Sports, "la transacción se ha realizado a favor de un fondo internacional con presencia en Europa y Emiratos Árabes Unidos, representado en Portugal por la compañía Tactical Quotidian, liderada por el agente FIFA Tiago Eloi Santos".

Sporting Cristal, entre Innova y Agref

En setiembre de 2019, el Grupo Innova Sports adquirió el 100 % de las acciones de Sporting Cristal. Joel Raffo se convirtió en el presidente del club, fecha desde la que en el palmarés del primer equipo figuran un título de Liga1 (2020) y una Copa Bicentenario (2021).

Esta situación llevó a generar molestia en los hinchas de Sporting Cristal por un supuesto conflicto de intereses dentro del equipo con Agref. A razón de ello, desde el 2022 se puso en marcha la etapa inicial para posible venta de la agencia, la que termina concretándose tres años después.

“Durante los años bajo la propiedad del Grupo Innova Sports, AGREF consolidó una trayectoria sólida y verificable, aportando 12 futbolistas a la Selección Peruana Absoluta, logrando que más del 92 % de sus asesorados participen en procesos de selecciones nacionales, y concretando operaciones internacionales en 38 países a nivel mundial, posicionándose como la empresa de asesoría deportiva más relevante del país”, destacó Innova Sports.

Es importante señalar que algunos jugadores, que son representados por esta agencia, tienen contrato vigente con Sporting Cristal, sin embargo, dejan de tener desde el 2026 una relación en el plano empresarial.

El comunicado sobre la venta del Grupo Innova SportsFuente: Innova Sports

¿Qué jugadores de Agref pertenecen a Sporting Cristal?

Los futbolistas representados por la agencia Agref y que son parte de las filas de Sporting Cristal son el defensa Miguel Araujo, los delanteros Luis Iberico y Diego Otoya, el mediocampista Martín Távara, entre otros.

Los mencionados continuarán en el cuadro del Rímac para la temporada 2026 bajo las órdenes del técnico brasileño Paulo Autuori.