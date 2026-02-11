Christian Thorsen comparte emotivo reencuentro con Gustavo Bueno: “Siempre es lindo volverte a ver”

El actor peruano fue a almorzar con el recordado ‘Don Gilberto’ quien se está recuperando de una operación a la columna.

Pese a que no salió en buenos términos de Al fondo hay sitio, Christian Thorsen mantiene cercana relación con el elenco. En ese sentido, el recordado ‘Raúl del Prado’ compartió un emotivo reencuentro con Gustavo Bueno.

Después de mucho tiempo sin verse, ambos se reunieron para almorzar e imortalizaron el momento con una foto: “Reencuentros que abrazan el alma. Eres de esas personas que siempre es lindo volver a ver…. lindo reencuentro querido Gus!”, escribió Thorsen.

la caja de comentarios se llenó de felicitaciones y se mostraron le enviaron buenos mensajes a Bueno tras su rápida recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Gustavo Bueno?

Luego de someterse a una operación de la columna meses atrás, el reconocido actor peruano estuvo en el Teatro Marsano a inicios de febrero y afirmó estar listo para volver a trabajar luego de su última aparición en la serie Al fondo hay sitio.

“Hay Don Gilberto para rato”, exclamó el actor de grandes películas nacionales como La ciudad y los perros y La boca del lobo. En seguida, Gustavo Bueno fue consultado sobre su larga ausencia en televisión y afirmó “estar bien” luego de que preocupara a sus fans al presentarse en silla de ruedas.

“Ya estoy bien. Fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos”, explicó en diálogo con el programa digital JimmyshowTv.

Natalia Salas y Nataniel Sánchez también se reencontraron

Salas y Sánchez interpretaron a Andrea Aguirre y Fernanda de las Casas, respectivamente, en Al fondo hay sitio. Tras la llegada de Nataniel a Perú, ya que ha estado radicando en España, sorprendió en las redes al encontrarse con Natalia Salas.

“No sé si están listos para esto… Jijiji. Solo los verdaderos conocedores saben los apodos”, puso Salas en sus redes en el video donde recrearon una de sus escenas.

Sus seguidores aplaudieron el reencuentro tras la reunión de los intereses amorosos de Joel Gonzáles (Erick Elera).