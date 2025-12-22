Luis Ramos apunta alto con Alianza Lima: "Vengo a aportar con goles y sacar mi mejor versión" [VIDEO]

A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó un video de las primeras declaraciones de Luis Ramos, que es una de sus principales incorporaciones para la temporada 2026 después de su paso por América de Cali.

"La verdad que elegimos por llegar a Alianza Lima que para nosotros hemos tomado la mejor decisión", fue lo primero que dijo Ramos, que luchará por ser el centrodelantero titular del cuadro íntimo.

Además, destacó que trabajará para aportar con goles su fichaje al cuadro de La Victoria. "Me caracterizo por ser una persona muy competitiva, que la verdad vengo a aportar con goles, que me referencia a mí como delantero", agregó.

Ramos, de 26 años, recordó cuando enfrentaba a Alianza en Matute. "El calor de la gente, de como vivían el partido, estaba muy feliz. Hoy en día tenerlos a favor va a sacar mi mejor versión y esperemos que sea así", concluyó.

El atacante de la Selección Peruana tendrá competencia para ser el '9' de Alianza. En principio la lucha será con el experimentado Paolo Guerrero, aunque no se descarta a un atacante extranjero, que podría ser el argentino Federico Girotti.

Luis Ramos, nuevo fichaje de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

