Simeone hace mea culpa: se disculpó con Vinicius Junior por episodio en la Supercopa de España

La semana pasada, en las semifinales de la Supercopa de España entre Real Madrid y el Atlético, se dio un hecho entre el técnico Diego Simeone y el delantero brasilero Vinicius Junior.

"Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo", fue lo que le dijo Diego Simeone a Vinicius Junior en pleno partido en Yeda. Las imágenes, rápidamente, dieron la vuelta al mundo y se volvieron viral.

Ahora, ya con el Barcelona campeón de la Supercopa por su 3-2 sobre la 'Casa Blanca', el entrenador Simeone aprovechó una conferencia de prensa para disculparse tanto del presidente del elenco merengue como con el internacional con la Selección de Brasil, exjugador de Flamengo.

Las disculpas de Simeone a Florentino y Vinicius Junior. | Fuente: Mundo Deportivo

Las disculpas de Diego Simeone a Vinicius Junior

"Antes me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino (Pérez) y también a Vinicius por el episodio que vieron. Obviamente que no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien", indicó el 'Cholo'.

Posteriormente, el también exDT de River Plate fue preguntado respecto a las palabras de Xabi Alonso, quien había mencionado que no es ejemplo de buen deportista por lo dicho a 'Vini'.

"No tengo nada más que agregar", indicó de manera breve Diego Simeone, quien ha ganado títulos locales e internacionales como estratega del Atlético de Madrid.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid lamentó la caída frente al Barcelona en Arabia Saudí. Estuvieron cerca de empatarlo a poco del final, pero Álvaro Carreras y Raúl Asencio no estuvieron finos en la definición.

"Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final", dijo el también exvolante del Real Madrid.