La Tarde Cajacha: FC Cajamarca anunció su partido de presentación oficial previo al inicio de la Liga1 2026

FC Cajamarca busca ser uno de los protagonistas de la Liga1 Te Apuesto 2026, justamente en su primera temporada en la liga nacional de primera división.

Para ello, su dirigencia concretó los fichajes de referentes como Pablo Lavandeira, Hernán Barcos y Pablo Míguez. Además, FC Cajamarca ha fijado el día y horario de lo que será su presentación oficial, todo de cara al inicio del Torneo Apertura a fines de este mes de enero.

"Este domingo 18 de enero, el corazón del fútbol vuelve a latir en casa. Te invitamos a vivir la Tarde Cajacha, el partido de presentación oficial de FC Cajamarca, donde conoceremos al equipo que nos representará con orgullo, garra y pasión en esta nueva temporada", es lo que indica en club en sus redes sociales oficiales.

La Tarde Cajacha para FC Cajamarca

También, dieron cuenta que su rival será ADT, elenco de Tarma que también será parte del campeonato local de primera división.

"Habrá presentación del plantel, activaciones, regalos y muchas sorpresas para toda la familia. Estadio Héroes de San Ramón desde las 11:00 a.m.", agregaron.

Por último, en FC Cajamarca esperan que sus hinchas los acompañen no solo en este partido, sino también a lo largo de la temporada. "Ven con tu familia, con tus amigos y con los colores en el pecho. Porque Cajamarca juega unida y este sueño lo construimos juntos. FC Cajamarca, orgullo de nuestra tierra", indicaron.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)