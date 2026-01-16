Se viene el '9': confirmada la llegada de Sekou Gassama para la pretemporada de Universitario

Para los hinchas de Universitario de Deportes, uno de los puestos sobre el que existe más expectativa es el del centrodelantero. En la temporada 2026, la directiva crema apostó por la contratación del delantero senegalés Sekou Gassama, quien ha desarrollado su carrera principalmente en el fútbol español.

El atacante de 30 años, sin embargo, debido a tema familiares, no pudo sumarse a los trabajos del equipo para el comienzo de la pretemporada, algo que se coordinó con la ‘U’.

La espera por Sekou Gassama está llegando a su final, pues su arribo al Perú se aproxima. El nuevo delantero de Universitario estará en territorio nacional el próximo miércoles 21 de enero.

Sekou Gassama se suma a los trabajos de Universitario

Sekou Gassama se pondrá a las órdenes de Javier Rabanal desde la siguiente semana y podrá ser presentando con los refuerzos y el resto del plantel en la Noche Crema 2026 (24 de enero).

Gassama ha seguido un cronograma de entrenamientos a doble turno coordinado con el comando técnico de la ‘U’, por lo que aguardan su adaptación a la dinámica del equipo sea rápida.

No jugará los amistosos ante Sport Boys y Melgar, mientras que tendrá pocas opciones de estar listo para enfrentar a Universidad de Chile en la Noche Crema. El futbolista africano apuntará a estar apto para el comienzo oficial de la temporada, en la que la ‘U’ se medirá a ADT el domingo 1 de febrero en el estadio Monumental.

¿Quién es Sekou Gassama?