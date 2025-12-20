¿Christian Cueva a la banca? Juan Pablo II contrato a '10' uruguayo que jugó en Europa

A través de sus redes sociales, Juan Pablo II anunció la incorporación de Martín Alaníz que reforzará el plantel de Chongoyape de cara a sus participación en la Liga1 Te Apuesto 2026.

El '10' uruguayo dejó sorpresivamente al Blooming de Bolivia en el cual destacó en la última temporada por su buen juego asociado, que no es ajena a una buena cifra goleadora.

"Con 11 goles y 14 asistencias en la última temporada, Martín Alaniz llega a Juan Pablo II para ser el socio fundamental del plantel", apunta la publicación del cuadro norteño.



Además, Juan Pablo II consideró que Alaníz toene una "personalidad necesaria" para poder destacar en el fútbol peruano. "Figura absoluta, líder del mediocampo, hábil con el balón y con la personalidad necesaria para aparecer cuando más se le necesita", agregó.



"Fútbol, carácter y jerarquía al servicio del equipo", concluyó.

De esta manera, le sale competencia a Christian Cueva para ocupar el puesto del '10' del equipo. Alaniz ha jugado en el Real Oviedo de España.

Los clubes de Martín Alaniz:

Juventus (Uruguay)

River Plate (Uruguay)

Morelia (México)

Argentinos Juniors (Argentina)

Chapecoense (Brasil)

Real Oviedo (España)

Racing (Uruguay)

River (Ecuador)

Cafetaleros (México)

Manta (Ecuador)

Orense (Ecuador)

Blooming (Bolivia)