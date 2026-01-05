Christian Cueva piensa en grande en Juan Pablo II: "Siempre soñamos con un título"

Christian Cueva se incorporó a los entrenamientos de Juan Pablo II, que esta temporada tendrá en el exvolante de la Selección Peruana a uno de sus principales referentes con miras a la temporada 2026 en la Liga1 Te Apuesto.

"Bien, contento de estar acá en Juan Pablo, enfocado y agradecido por la oportunidad que me brindan”, señaló Cueva en un video publicado por el cuadro de Chongoyape.

Además, dejó en claro que su nuevo equipo buscará pelear en lo más alto de la tabla de posiciones. “Lo grupal hace lo individual, en realidad el objetivo principal siempre va a ser pelear arriba. Siempre soñamos con un título, pero si no se da por ahí creo que siempre está un cupo internacional”, agregó.

Cueva también quedó conforme con la conformación del plantel que armó Juan Pablo II, que tendrá como entrenador al técnico argentino Marcelo Zuleta y otros refuerzos como Jack Durán, Martín Alaníz y Christian García.

“Yo creo que mucho compromiso va a tener el grupo, la verdad se armó un lindo grupo, muchos jóvenes, mucha gente con experiencia, sobre todo buenas personas, entonces eso de ahí fortalece mucho al equipo y nada, vamos a empezar ya esta guerra que estamos esperándolo con muchas ansias”, concluyó.