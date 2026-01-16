Previo a la Liga 1 2026: Cusco FC anunció gira internacional con amistosos en Bolivia

En Cusco FC, no solo quieren volver a destacar en la Liga1, sino en dar el golpe en la Copa Libertadores, donde tienen asegurado un cupo en la fase de grupos.

Esta semana, el cuadro cusqueño anunció un amistoso internacional contra Always Ready en Bolivia, a modo de preparación para la próxima temporada. No todo quedó allí, porque ahora el club dorado dio cuenta de un par de cotejos más de carácter internacional fuera de casa.

"Damos un nuevo paso en nuestro camino. Salimos de casa con la ilusión intacta y el orgullo de representar a Cusco en tierras bolivianas. Serán tres partidos exigentes, en escenarios históricos, que marcarán nuestra pretemporada y fortalecerán al equipo", es lo que indica el cuadro que dirige el DT argentino Miguel Rondelli.

Cusco FC tendrá rodaje contra clubes bolivianos

Luego, agregaron sobre la recargada agenda que tendrá en el corto plazo, todo con la idea de prepararse para los torneos oficiales.

"Itinerario de la gira: 22 de enero – vs. Club Deportivo San Antonio de Bulo Bulo. 24 de enero – vs. Always Ready, campeón boliviano, en la noche de su presentación oficial. 26 de enero – vs. The Strongest, en el Estadio Hernando Siles", agregaron.

Posteriormente, añadieron que "Cada partido es una oportunidad para crecer. Cada viaje, una forma de llevar el nombre de Cusco más lejos. Nos vamos con una misión clara: mejorar, aprender y trascender. Donde vayamos… Somos Cusco FC".

