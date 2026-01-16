Jhilmar Lora fue presentado en Novorizontino: "Vengo con el objetivo claro de ascender al Brasileirao"

En el extranjero. Tras salir de Sporting Cristal, el lateral derecho peruano Jhilmar Lora fue anunciado como nuevo fichaje del Novorizontino, cuadro que juega en la segunda división del fútbol brasilero.

En los últimos días, Jhilmar Lora inició la pretemporada con sus nuevos compañeros de Novorizontino, pero recién el último jueves fue presentado de manera oficial a los medios de Brasil. En conferencia de prensa, compartió sus expectativas en su primera experiencia en el balompié internacional.

"Primero, pedir perdón porque voy a hablar en español (risas). Prometo poco a poco aprender el portugués. Mi objetivo es hacer una buena campaña. He llegado a un club muy lindo y donde la gente me recibió de una manera que no me imaginaba", dijo Lora en un primer momento.

La palabra de Jhilmar Lora en el Novorizontino. | Fuente: YouTube Novorizontino

Novorizontino da cuenta del fichaje de Jhilmar Lora

Posteriormente, el exjugador de la 'SC' sostuvo que los últimos trabajos en su nuevo club han permitido que se vaya adaptando poco a poco.

"Me siento cada vez más cómodo y la meta es tener un buen Torneo Paulista. Después buscar el ascenso que años anteriores estuvo muy cerca", dijo.

Luego, Jhilmar Lora dio cuenta de cierta diferencia entre la liga peruana de primera división; la Liga1, y la segunda brasilera. Quiere jugar en la élite de dicho país en el largo plazo.

"La diferencia es muy poca, pero la marca el tema de la intensidad. Sé que me voy a ir adaptando. Vengo con el objetivo claro de ascender al Brasileirao", apuntó el defensa.

Jhilmar Lora ya es de Novorizontino

Debutó en 2019 con Sporting Cristal y en adelante se mantuvo en el primer equipo, siendo parte del título nacional conseguido en la temporada 2020. Con la camiseta celeste, jugó más de 150 partidos, entre la Liga1, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y ese periodo aportó con 2 goles y 11 asistencias entre todas las competencias.

"Hincha del Tigre del Valle, Jhilmar Lora ya está en Novo Horizonte entrenando y fortaleciendo al Aurinegro en los retos de la temporada 2026", indicaron desde su nuevo club en el anuncio oficial de su fichaje.