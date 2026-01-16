Últimas Noticias
Un delantero más en Universitario: se llegó a un acuerdo con Lisandro Alzugaray para que sea su nuevo fichaje

Alzugaray ha ganado títulos locales en internacionales con LDU.
Alzugaray ha ganado títulos locales en internacionales con LDU. | Fuente: LDU Quito
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En Universitario, ahora están a la espera de que Lisandro Alzugaray se desligue de LDU Quito.

Lisandro Alzugaray. Ese es el nombre que en Universitario quieren para reforzar su ataque de cara al inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026 y fase de grupos de la Copa Libertadores.

La dirigencia de Universitario de Deportes trabaja para hacerse con el fichaje del delantero argentino y, según pudo conocer RPP, el club crema llegó a un acuerdo por dos temporadas (hasta fines del 2027) con el aún futbolista de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

En Universitario, ahora aguardan que el jugador se desligue de LDU Quito y están a la expectativa de que esto se dé este mismo viernes, 16 de enero.

Lisandro Alzugaray ha sido campeón con LDU Quito.
Lisandro Alzugaray ha sido campeón con LDU Quito. | Fuente: EFE

De concretarse el arribo del jugador a la 'U', el equipo que dirige el entrenador Javier Rabanal tendrá una nueva arma de ataque a nivel local e internacional.

De momento, el elenco merengue cuenta como delanteros a Alex Valera, Edison Flores, José Rivera y Sekou Gassama. Este último recién se sumará a la pretemporada en Campo Mar U el próximo día 20 del presente mes.

Universitario apunta a Lisandro Alzugaray

Lisandro Alzugaray, quien se formó en las juveniles de Lanús y tiene actualmente 35 años, comenzó su carrera profesional en el Atlético Paraná argentino. Tras pasar por elencos del ascenso en su país, disputó una campaña de Primera División por primera vez en 2016, con el San José boliviano.

Después, se hizo un lugar en otras competiciones de la máxima categoría. Pasó por Newell's Old Boys y Central Córdoba en Argentina, por Aucas y Universidad Católica en Ecuador, hasta que en 2022 tuvo un paso sin éxito por Arabia Saudita.

En Católica, dejó buenas impresiones, por lo que en 2023 fue fichado por LDU Quito, el cual ha sido su equipo en las últimas tres temporadas. En 2025, jugó 51 partidos, marcó 14 goles y dio cinco asistencias.

