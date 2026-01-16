Un delantero más en Universitario: se llegó a un acuerdo con Lisandro Alzugaray para que sea su nuevo fichaje

Lisandro Alzugaray. Ese es el nombre que en Universitario quieren para reforzar su ataque de cara al inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026 y fase de grupos de la Copa Libertadores.

La dirigencia de Universitario de Deportes trabaja para hacerse con el fichaje del delantero argentino y, según pudo conocer RPP, el club crema llegó a un acuerdo por dos temporadas (hasta fines del 2027) con el aún futbolista de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

En Universitario, ahora aguardan que el jugador se desligue de LDU Quito y están a la expectativa de que esto se dé este mismo viernes, 16 de enero.