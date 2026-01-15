Sport Boys reporta que le suspendieron la licencia, pero "asumirá compromisos" para jugar la Liga1 2026

Bajo las órdenes del director técnico Jaime de La Pava es que Sport Boys se entrena para la temporada 2026 de la liga peruana de primera división: la Liga1 Te Apuesto.

Aunque, en lo que respecta a lo que pasa fuera de la cancha, en Sport Boys no gozan de un buen momento. Resulta que en un comunicado, la escuadra rosada del Callao reportó que desde la Federación Peruana de Fútbol le revocaron la licencia para ser parte del torneo.

"Con fecha 14 de enero del 2026, hemos sido notificados con Resolución 001-CL-FPF-2016, la misma que, en su parte resolutiva, suspende la licencia del Club a razón de algunos incumplimientos de compromisos financieros asumidos durante el año 2025", indica el Boys en un primer momento.

Actual gestión de Sport Boys asumirá los pagos

Sin embargo, desde la misilera chalaca agregaron que tomarán responsabilidad de ello y que no tendrán problemas para jugar la Liga1.

"Esta administración, teniendo planificada esta eventual contingencia, ha tomado la decisión de asumir los compromisos previamente citados y, con ello, asegurar la participación del Club en el torneo Liga1 Te Apuesto 2026", sostienen.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)