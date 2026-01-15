Pablo Guede a Sergio Peña: "Si no eres capaz de ir para adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer?" [VIDEO]

Alianza Lima y un nuevo traspié. El último miércoles, el equipo que dirige Pablo Guede perdió 2-1 a manos de Unión Santa Fe por la segunda jornada de la Serie Río de La Plata 2026.

En este partido, Sergio Peña se volvió viral en Alianza Lima, aunque no precisamente por una buena actuación. Y es que en menos de un minuto el volante peruano cometió un autogol en su búsqueda de darle un pase hacia atrás al portero Alejandro Duarte.

Tras el cotejo, se han revelado las palabras que le dijo el entrenador Pablo Guede a Sergio Peña. El nuevo DT blanquiazul buscaba que el mediocampista nacional vaya hacia adelante, en lugar de asegurar la pelota hacia sus compañeros con pases atrás.

Lo que le dijo Pablo Guede al volante Sergio Peña. | Fuente: ESPN

Las palabras de Pablo Guede a Sergio Peña

"Peña. Tú la agarras acá y si no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez la va a hacer? ¡Juega para adelante!", fue lo que se le escuchó decir al entrenador.

La segunda caída de los íntimos en el certamen de verano estuvo nuevamente marcada por las decisiones del entrenador Pablo Guede de contar con futbolistas en posiciones no habituales, mientras que no dio continuidad a su idea inicial modificando drásticamente la alineación en el complemento.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Alejandro Duarte; Gianfranco, Carlos Zambrano ©, Jhoao Velásquez; Luis Advíncula, Piero Cari, Sergio Peña, Miguel Trauco; Alan Cantero, Federico Girotti y Geray Motta.

En tanto, Unión Santa Fe tuvo a Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Mateo Antoni, tras el cotejo amistoso, sostuvo que "Sirve para la preparación. Estos amistosos son para eso, para conocer al técnico nuevo, compañeros nuevos, adaptarnos al modelo que nos quiere instalar. Preparar el inicio del campeonato de la mejor manera, por más que haya sido con derrota, sirve para aprender".