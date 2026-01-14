Para hacer dupla con Hernán Barcos: FC Cajamarca anunció el fichaje de exdelantero de River Plate

En la sierra peruana van con todo. FC Cajamarca jugará la Liga 1 Te Apuesto por primera en este año 2026 y para destacar se hizo con los servicios de referentes como Hernán Barcos, Pablo Míguez y Pablo Lavandeira.

No todo queda allí ya que en las últimas horas la tienda de FC Cajamarca anunció por todo lo alto el fichaje del delantero argentino Tomás Andrade, de 29 años. El futbolista tiene pasado en River Plate y jugará la liga peruana de primera división por primera vez en su carrera.

"¡Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Tomás Andrade!", fue lo que publicaron las redes sociales del elenco de Cajamarca. La publicación fue acompañada de una imagen de su nuevo jugador.