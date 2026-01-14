Últimas Noticias
Para hacer dupla con Hernán Barcos: FC Cajamarca anunció el fichaje de exdelantero de River Plate

FC Cajamarca sumó un nuevo extranjero para su plantel 2026.
FC Cajamarca sumó un nuevo extranjero para su plantel 2026. | Fuente: FC Cajamarca
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En FC Cajamarca le dieron la bienvenida al argentino Tomás Andrade, quien incluso tiene pasado en el Bournemouth inglés.

En la sierra peruana van con todo. FC Cajamarca jugará la Liga 1 Te Apuesto por primera en este año 2026 y para destacar se hizo con los servicios de referentes como Hernán Barcos, Pablo Míguez y Pablo Lavandeira.

No todo queda allí ya que en las últimas horas la tienda de FC Cajamarca anunció por todo lo alto el fichaje del delantero argentino Tomás Andrade, de 29 años. El futbolista tiene pasado en River Plate y jugará la liga peruana de primera división por primera vez en su carrera.

"¡Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Tomás Andrade!", fue lo que publicaron las redes sociales del elenco de Cajamarca. La publicación fue acompañada de una imagen de su nuevo jugador.

Tomás Andrade ya entrena en el primer equipo de FC Cajamarca.
Tomás Andrade ya entrena en el primer equipo de FC Cajamarca. | Fuente: FC Cajamarca

FC Cajamarca y el fichaje de Tomás Andrade

El nuevo refuerzo del conjunto cajamarquino ha pasado por diversos clubes a lo largo de su carrera profesional. Por ejemplo, jugó en River Plate, Atlético Mineiro, Argentinos Juniors, Sud América y hasta fichó por el Bournmouth inglés, pero no debutó en este último conjunto.

Llega procedente de Always Ready, de donde salió campeón en la temporada pasada de la liga boliviana de primera división.

Además, en FC Cajamarca le dieron la bienvenida a Ricardo Lagos, exjugador de Alianza Lima. El lateral izquierdo fue bicampeón con la camiseta blanquiazul durante los años 2021 y 2022.

"Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. Richi llega a la "Tierra del Cumbe" para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo. ¡FC Cajamarca es tu nueva casa, Richi! Vamos juntos por la gloria!", le dieron al defensa.

Hay que tener en cuenta que en lo que será su debut en el Apertura 2026 de la Liga1, el cuadro de Cajamarca jugará ante el CD Moquegua, otro de los ascendidos. Lo hará en condición de local en fecha aún por confirmar.

