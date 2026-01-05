De la Liga MX a Arequipa: Melgar oficializó el fichaje del mexicano Javier Salas

Melgar fue el primer equipo que inició su pretemporada 2026. Lo hizo antes del término del año pasado bajo las órdenes de Juan Reynoso y su directiva sigue sumando fichajes.

Ahora fue el turno del mexicano Javier Salas, quien vivirá su primera experiencia en la Liga1 y fuera de su país. Fue el FBC Melgar el que dio cuenta de su fichaje por medio de sus redes sociales oficiales.

"¡Bienvenido al dominó, Javier! El volante mexicano de 32 años, proveniente del FC Juárez de la Liga MX. Llega a la Rojinegra para aportar seguridad, experiencia y equilibrio, tras su paso por clubes como Puebla, Cruz Azul y Atlas; listo para defender nuestros colores junto a Arequipa", fue lo que le dijeron desde Melgar.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Javier Salas ya es de Melgar

La nueva incorporación del popular 'León del Sur' llega a sus 32 años de edad y cuenta con amplia experiencia tanto en la segunda como en la primera división mexicana.

Con anterioridad, vistió los colores de Dorados de Sinaloa, Tijuana, Atlas, Cruz Azul, Puebla y el FC Juárez, con el que disputó el Apertura 2025 de la Liga MX.

La incorporación de Javier Salas no es la única de Melgar desde el fútbol del extranjero para la nueva temporada. Y es que se confirmó el retorno a la Liga1 de Franco Zanelatto, quien tiene pasado en Alianza Lima.

"¡Bienvenido al Dominó, Franco! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, que llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque. Franco se suma a la Rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa", indicaron.

Lo que la espera a Melgar

Melgar, más allá de jugar la nueva campaña de la Liga1, también tiene el reto de llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En la ronda preliminar del torneo continental, jugará ante Cienciano. El partido está programado para el jueves 5 de marzo en el Estadio Garcilaso de la Vega (7:30 p.m. horario peruano).