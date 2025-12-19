Palabra oficial: Jorge Fossati aseguró que su salida de Universitario fue por "desgaste institucional"

Lejos de Universitario. Jorge Fossati salió de la 'U' pese a ganar la Liga1 Te Apuesto 2025 con el club crema, según comunicó la tienda merengue. "Se dio por concluido el vínculo contractual", indicaron.

Es por ello que si bien desde Universitario de Deportes se pronunciaron en sus redes sociales, en esta ocasión fue el turno de Jorge Fossati. El entrenador charrúa conversó con RPP respecto a la razón de su alejamiento del tricampeón de liga peruana de primera división.

"La decisión de mi salida de Universitario no la tomé yo. Por teléfono me expresó Franco Velazco, en pocas palabras, que la razón era por desgaste institucional. No hablamos de números ni de porcentajes. No queríamos discutir de plata en esa reunión y después me volví a ver con Velazco para aclarar una situación engorrosa. Todo fue aclarado", sostuvo Fossati en Fútbol como cancha.

La palabra de Jorge Fossati en Fútbol como cancha. | Fuente: RPP

Universitario y la versión de Jorge Fossati

Después, manifestó que las autoridades del club tienen la libertad de tomar la decisión si es que un DT sigue o no en su cargo.

"Creo que pensar diferente está dentro de las posibilidades. La administración tiene la responsabilidad y obligación de hacer lo que ellos consideren que es mejor para el club. Que consideren que hay profesionales que pueden hacer mejor la tarea de nosotros o que sean más afines a cómo piensan a determinadas cosas, no me parece que sea justo o injusto. Son maneras de pensar. Las razones (de su salida) jamás fueron económicas. No fue 'me das esto o me voy'. Lo desmiento", remarcó.

Asimismo, Jorge Fossati se pronunció en relación con ciertos pedidos que tuvo hacia la administración de Universitario de cara a la temporada 2026.

"Los pedidos que hice, incluso, fueron planteamientos. Todo fue con mucho respeto y con la única intención de ayudar. Pienso de esa manera. Siempre analizo con el resultado", apuntó.

Fossati y su marcha de Universitario

Por último, sobre al "desgaste instucional", respondió si es que esto se dio con algunos miembros de la actual administración. "Con algunos funcionarios, sí. No directamente con los admistradores en sí, con el presidente o con Adrián Gilabert. Aparte, tuvimos solo cuatro meses como nuevas autoridades. Ellos antes eran integrantes del departamento jurídico. Hoy tienen la responsabilidad de dirigir el club", dijo Jorge Fossati.

De otro lado, mencionó que -de momento- no tiene planes de volver a dirigir en el corto plazo en el fútbol sudamericano.