¿Más cerca de Universitario? Michael Hoyos: "Creo que mi tiempo en Independiente del Valle terminó"

Universitario de Deportes comenzará una nueva etapa tras el segundo tricampeonato nacional de su historia. Luego de la salida de Jorge Fossati, la administración acordó con el español Javier Rabanal para que se convierta en su nuevo director técnico.

Rabanal, reciente campeón de la liga ecuatoriana con Independiente del Valle en su primera experiencia a nivel profesional como entrenador principal, tiene dos pedidos al club en materia de refuerzos: el extremo Emerson Pata y el delantero Michael Hoyos, figura del ‘Matagigantes’.

En el 2025, el futbolista jugó en total 43 partidos. Michael Hoyos firmó 10 goles y brindó 4 asistencias en la liga. Anotó dos tantos en la Copa Ecuador, n el plano internacional aportó tres dianas en la Copa Sudamericana y sumó uno más en la Copa Libertadores. El estratega lo utilizó como segundo delantero y atacando desde las bandas.

A pesar de sus buenos registros, siendo el segundo máximo anotador del equipo en la última campaña, no seguirá en la institución, algo que ya lo tiene en mente el propio jugador.

“Yo creo que mi tiempo en Independiente del Valle terminó”, afirmó en Match Deportes.

Michael Hoyos, en el radar de Universitario

Universitario tiene un interés concreto en el fichaje de Michael Hoyos y ya han consultado por él. No obstante, no es la única posibilidad que se maneja en el área deportiva.

Con la ‘U’ jugando la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y la opción de alcanzar el primer tetracampeonato de su historia, Hoyos no cierra las puertas a cambiar de competición.

“No sé de propuestas aún. Mi futuro será una decisión familiar. Yo no le cierro las puertas a ningún club", manifestó.

El domingo 21 de enero, Michael Hoyos jugará su último partido en Independiente del Valle, en el cierre del certamen nacional enfrentando a Barcelona. ¿Luego se suma a Universitario?

¿Quién es Michael Hoyos?

Michael Hoyos comenzó su carrera futbolística de forma profesional en Estudiantes La Plata de Argentina, integrando el plantel campeón de la Copa Libertadores en 2009. Emigró a Europa con el OFI Creta de Grecia y luego retornó para jugar por Sarmiento, Ramón Santamarina y Boca Unidos, conjunto del ascenso.

En 2017, inició su aventura en Ecuador con el Deportivo Cuenca. Destacando en el fútbol de ese país fue fichado después por el Guayaquil City, Barcelona SC, LDU Quito e Independiente del Valle, con el que ganó una Liga, una Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana 2023.

También fue seleccionado argentino. En 2011, en Perú, actuó en el Sudamericano Sub 20, con el que llegó al tercer puesto. Ese mismo año disputó los Juegos Panamericanos en México, donde obtuvo la medalla de plata.