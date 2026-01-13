¿Iván Tapia llega a Universitario? Lo que se sabe sobre el caso del mediocampista argentino

Periodo de mercado pases en toda Sudamérica, donde los clubes buscan reforzar sus plantillas con miras a afrontar sus próximas competiciones. No es esto ajeno al fútbol peruano y en particular a Universitario de Deportes, que tras el tricampeonato nacional sueña con conseguir este año un cuarto título consecutivo y llegar lejos en la Copa Libertadores.

La ‘U’ cuenta con un nuevo entrenador con la llegada del español Javier Rabanal, pero también presenta novedades en su plantilla. Para este curso se sumaron Diego Romero, el senegalés Sekou Gassama y los argentino Héctor Fértoli y Caín Fara.

En tienda crema pueden sumar un refuerzo más desde el extranjero y el nombre que ha aparecido en las últimas semanas (principalmente en redes sociales) es el del mediocampista argentino Iván Tapia, quien fue capitán de Barracas Central y es actualmente agente libre tras no renovar su contrato.

¿Iván Tapia es opción en Universitario?

Iván Tapia, de 27 años, ha forjado su carrera en las diversas categorías por las que pasó con Barracas Central, hasta llegar a la máxima categoría del balompié albiceleste. También tuvo un paso por San Lorenzo de Almagro.

El volante se destaca por su trajín y pegada en la pelota parada. También es el hijo del Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA.

Aunque se ha señalado que se tiene todo acordado por su fichaje, RPP pudo conocer que esto no es así. Iván Tapia no llegará a Universitario. Los cremas no han presentado una oferta al mediocampista y tampoco tienen un interés en concreto para incorporarlo.

Fuentes confirman que la directiva de la ‘U’ no ha intentado concretar el fichaje de Iván Tapia, por lo que descartan que pueda sumarse al plantel para esta temporada.

Hasta el momento, Universitario tiene ocupadas sus seis plazas de extranjeros, a la espera que el directorio de la FPF apruebe ampliar un sétimo cupo. Además, también aguardan que Williams Riveros y Matías Di Benedetto completen el trámite de nacionalización para liberar dos plazas.

La decisión en la ‘U’ es ir solo por un fichaje más del exterior si finalmente se oficializan los 7 extranjeros, algo que será esta semana, y ya no sumar futbolistas nacionales.

Universitario: altas y bajas en la temporada 2026

Altas: Javier Rabanal (DT) [ESP], Diego Romero, Caín Fara [ARG], Héctor Fértoli [ARG] y Sekou Gassama [SEN].

Renovación: Miguel Vargas, Williams Riveros [PAR], Matías Di Benedetto [ARG] y Horacio Calcaterra.

Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Rodrigo Ureña, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez y Aamet Calderón.