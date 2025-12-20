Jefferson Farfán sobre el manejo de Alianza Lima: "Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados"

Alianza Lima logró el bicampeonato en 2021 y 2022 y buscó alargar los éxitos en la siguiente campaña, pero Universitario de Deportes aprendió de sus errores, conformó un buen plantel y acaba de coronarse como tricampeón en la Liga1.

Sobre el particular, Jefferson Farfán fue consultado sobre en qué falló Alianza para sumar tres años sin campeonar en el torneo local.

"En algún momento, cuando he hablado, he dado un punto de vista bueno; creo que no me han prestado atención, ahí están los resultados", sostuvo.

“Trato de mantenerme un poco alejado, porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco (Navarro), pero cuando me fui no me gustó la situación", agregó en entrevista con TV Cancheros, conducido por el exfutbolista Roberto Martínez.

Purga de jugadores tras el "bi" de Alianza Lima

Farfán recordó la salida de jugadores que lograron el bicampeonato en 2022 como los casos de Wilmar Aguirre y el colombiano Arley Rodríguez.

"Cuando yo me fui, al segundo año, fue muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón bote a 6 o 7 jugadores. Ya había un grupo formado y había una unión. Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, a Arley Rodríguez; un equipo campeón creo que no se mueve, puedes alternar, pero mover a 7 jugadores te cambia las fichas", culminó.