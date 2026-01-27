Aldo Corzo llena de elogios a Javier Rabanal y dice que hará a Universitario "más competitivo"

El defensa y capitán del Universitario de Deportes, Aldo Corzo, señaló que el nuevo técnico del equipo crema, el español Javier Rabanal, "es metódico" y aseguró que el entrenador "se ha dado cuenta de que el equipo es bastante competitivo".



"Rabanal es metódico, tiene trabajos muy variados, una idea que la va trabajando en el día a día. Tiene mucha variedad de trabajos involucrados a su idea de juego", dijo en rueda de prensa Corzo.

En esta campaña, Universitario tiene como gran objetivo proclamarse tetracampeón lo cual lo convertiría en el primer club peruano en conseguirlo.

"Javier se ha dado cuenta de que el equipo es bastante competitivo. Es un equipo al que le gustar ganar, estar en competencia y siempre arriba", indicó Corzo.



El defensa comentó que, "conforme está la U ahora, hay más competencia y más presiones porque se quiere ganar más, y es lo que toca".



"El equipo se va sintiendo mejor con el paso de los días y las semanas, pero lo más importante acá en la U es ganar. Tenemos un inicio de torneo donde vamos a querer ganar y con la idea que estamos adquiriendo, vamos a estar mejor", concluyó.