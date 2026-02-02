Con el Cusco vs. Universitario: así se jugará la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto

La Liga1 Te Apuesto no se detiene en lo que respecta al Torneo Apertura 2026. Universitario es el tricampeón del fútbol peruano y van con todo de cara al objetivo para lograr un histórico tetracampeonato a fin de año.

Universitario de Deportes, además, no solo pelea por alcanzar otra vez la Liga1, sino que en el mediano plazo jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. De la mano de Javier Rabanal en la dirección técnica, los merengues pelearán a nivel local e internacional.

Alianza Lima, por su parte, es otro de los candidatos a llevarse el campeonato de la Liga1. Con referentes como Paolo Guerrero, Luis Ramos y Luis Advíncula, los íntimos son dirigidos por Pablo Guede para la presente temporada.

Así, a continuación, te presentamos lo que será la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1. La 'U' va a la altura y los blanquiazules -tras jugar con 2 de Mayo en la Libertadores- vuelven a Matute. Sporting Cristal, por su parte, juega de local ante Melgar.

Programación de fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto

Viernes 6 de febrero

3:00 p.m. | CD Moquegua vs. UTC - Estadio Hugo Sotil

Sábado 7 de febrero

1:00 p.m. | ADT vs. Sport Boys - Estadio Unió Tarma

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Huancayo

8:00 p.m. | Cusco FC vs. Universitario - Estadio Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. FBC Melgar - Estadio Alberto Gallardo

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Alianza Atlético - Estadio Los Chankas

3:30 p.m. | Cienciano vs. Juan Pablo II - Estadio Garcilaso de la Vega

6:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos - Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 9 de febrero

3:30 p.m. | FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso - Estadio Héroes de San Ramón