Primera medida: Álvaro Arbeloa dio descanso a seis figuras del Real Madrid para partido ante Albacete

Nuevo ciclo en Real Madrid. Tras la salida de Xabi Alonso como director técnico por la caída 3-2 a manos del Barcelona en la final de la Supercopa de España, quien asumió la dirección técnica del primer equipo fue Álvaro Arbeloa.

Justamente, Álvaro Arbeloa tuvo dos entrenamientos como DT del Real Madrid y este miércoles tiene su primer partido oficial, en el que va a chocar ante Albacete de visitante por la ronda de octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. A partir de ello, el entrenador sorprendió con su convocatoria.

Resulta que el ahora nuevo técnico del Real Madrid no convocó a algunas figuras. Por ejemplo, no son parte del equipo jugadores como Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes y Álvaro Carreras, a quienes dio descanso.

Además, por lesiones, en la 'Casa Blanca' no cuentan con Antonio Rüdiger, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy.

Es más, el entrenador echó mano de la cantera. De esta manera es que citó a Joan Martínez, David Jiménez, Manuel Ángel, César Palacios, Fran González, Sergio Mestre y Jorge Cestero.

Convocados del Real Madrid contra Albacete por la Copa del Rey

Porteros: Andriy Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Joan Martínez y Fran García.

Volantes: Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinicius Junior, Gonzalo García y Franco Mastantuono.

¿Dónde ver el Albacete vs Real Madrid por TV y streaming?

El partido será transmitido a todo el Perú por TV (3:00 p.m.) y en señal abierta a través de América TV. En México va por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes. En España se verá por La1 de TVE y por RTVE Play vía streaming. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.