Gran responsabilidad: Caín Fara apunta que Universitario es "el mayor desafío" de su carrera

Caín Fara firmó por una temporada en Universitario.
Caín Fara firmó por una temporada en Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El argentino Caín Fara dio cuenta de lo clave que es para su carrera ser parte de Universitario de Deportes.

Universitario sigue con sus trabajos de pretemporada en Campo Mar U. De la mano del entrenador español Javier Rabanal, los cremas también se entrenan con sus fichajes.

Uno de ellos es Caín Fara, defensa central argentino, quien espera ser titular en Universitario de Deportes en su primera experiencia en el fútbol peruano y el pasado martes habló sobre lo que significa ser parte del conjunto merengue, el cual aguarda hacer historia en la campaña 2026.

"Es algo lindo venir a un club en donde mis compañeros ya lograron un tricampeonato y los objetivos aún para el 'tetra'. Sobre todo, hacer un gran papel en la Copa Libertadores", le dijo Fara a la prensa oficial merengue.

Caín Fara también ha jugado en SD Aucas y Tigre.
Caín Fara también ha jugado en SD Aucas y Tigre. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Caín Fara en Universitario

Posteriormente, el zaguero albiceleste dio cuenta que jugar en el vigente tricampeón peruano es el reto más grande que ha asumido a sus 31 años de edad.

"Sé que la obligación de este club tan grande es ganar todos los partidos y entonces es un desafío muy lindo. Es el mayor de mi carrera y estoy preparado para asumirlo", agregó.

A inicios del mes de enero, cuando se confirmó su fichaje a Universitario, Caín Fara mostró su felicidad al arribar al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Llegó procedente del Atlanta.

"Contento por llegar a un club tan grande y tan inmenso en América y en el mundo y preparado para aportar desde donde me toque y poder devolver la confianza al club y a toda la gente. También estuve en un club grande como Emelec, sufrí la rotura de los cruzados y tuve que volver a reinventarme en Argentina y este, para mí, es el desafío más grande de mi carrera", dijo.

Universitario y sus amistosos de pretemporada 2026

Universitario vs. Sport Boys

Hora y fecha: sábado 17 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Campo Mar 'U' (Lurín)


Universitario vs. Melgar

Hora y fecha: martes 20 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Estadio Monumental (Ate)


Universitario vs. 'U' de Chile

Hora y fecha: sábado 24 de enero (8:00 p.m.)

Lugar: Estadio Monumental (Ate)

Universitario de Deportes Caín Fara Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

