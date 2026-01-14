Gran responsabilidad: Caín Fara apunta que Universitario es "el mayor desafío" de su carrera

Caín Fara también ha jugado en SD Aucas y Tigre. |
Fuente: Club Universitario de Deportes
La palabra de Caín Fara en Universitario
Posteriormente, el zaguero albiceleste dio cuenta que jugar en el vigente tricampeón peruano es el reto más grande que ha asumido a sus 31 años de edad.
"Sé que la obligación de este club tan grande es ganar todos los partidos y entonces es un desafío muy lindo. Es el mayor de mi carrera y estoy preparado para asumirlo", agregó.
A inicios del mes de enero, cuando se confirmó su fichaje a Universitario, Caín Fara mostró su felicidad al arribar al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Llegó procedente del Atlanta.
"Contento por llegar a un club tan grande y tan inmenso en América y en el mundo y preparado para aportar desde donde me toque y poder devolver la confianza al club y a toda la gente. También estuve en un club grande como Emelec, sufrí la rotura de los cruzados y tuve que volver a reinventarme en Argentina y este, para mí, es el desafío más grande de mi carrera", dijo.
Universitario y sus amistosos de pretemporada 2026
Universitario vs. Sport Boys
Hora y fecha: sábado 17 de enero (10:30 a.m.)
Lugar: Campo Mar 'U' (Lurín)
Universitario vs. Melgar
Hora y fecha: martes 20 de enero (10:30 a.m.)
Lugar: Estadio Monumental (Ate)
Universitario vs. 'U' de Chile
Hora y fecha: sábado 24 de enero (8:00 p.m.)
Lugar: Estadio Monumental (Ate)