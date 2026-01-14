Gran responsabilidad: Caín Fara apunta que Universitario es "el mayor desafío" de su carrera

Universitario sigue con sus trabajos de pretemporada en Campo Mar U. De la mano del entrenador español Javier Rabanal, los cremas también se entrenan con sus fichajes.

Uno de ellos es Caín Fara, defensa central argentino, quien espera ser titular en Universitario de Deportes en su primera experiencia en el fútbol peruano y el pasado martes habló sobre lo que significa ser parte del conjunto merengue, el cual aguarda hacer historia en la campaña 2026.

"Es algo lindo venir a un club en donde mis compañeros ya lograron un tricampeonato y los objetivos aún para el 'tetra'. Sobre todo, hacer un gran papel en la Copa Libertadores", le dijo Fara a la prensa oficial merengue.