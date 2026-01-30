"Sin inconvenientes": Sport Boys anuncia que le levantaron la suspensión de licencia para la Liga1 2026

En plena pretemporada 2026 hacia la Liga1 Te Apuesto, Sport Boys recibió un baldazo de agua fría, porque comunicó que le habían suspendido la Licencia A para ser parte del campeonato.

Ello fue por deudas pasadas y la nueva administración sostuvo que iba a asumir la responsabilidad. Es de esta manera que en Sport Boys le dieron solución a este problema y a horas de su debut ante Los Chankas en la Liga1 reportaron que están aptos para jugar el Apertura.

"Se ha logrado levantar la suspensión de la licencia correspondiente a la temporada 2026. De esta manera, el Primer Campeón podrá participar sin inconvenientes en el Torneo Liga1 Te Apuesto 2026", señala el Boys.

Posteriormente, desde el puerto del Callao destacaron el trabajo hecho en los últimos días para que el primer equipo tenga minutos en la Liga1 en el corto plazo.

"Queremos destacar el esfuerzo conjunto realizado junto a miembros de la comunidad rosada y a nuestros hinchas en general, quienes contribuyeron con su experiencia, aportes y apoyo para alcanzar este importante objetivo institucional", agregaron.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio Campeones del 36 (Sullana)

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)