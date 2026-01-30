Fabián Bustos está cerca de ser el nuevo técnico de Rodrigo Ureña en Millonarios, según la prensa argentina

Fabián Bustos dejó Universitario en pleno Apertura 2025 y llegó al Olimpia. Sin embargo, su paso por el elenco paraguayo no fue el mejor, por lo que fue cesado del cargo de director técnico.

Fabián Bustos no ejerce como entrenador actualmente, aunque ello apunta a cambiar en los próximos días. Resulta que la prensa argentina indica que el DT está cerca de firmar contrato con el Millonarios, uno de los grandes clubes de la liga colombiana.

"Millonarios tiene negociaciones muy avanzadas para que Fabián Bustos sea el nuevo entrenador del equipo, en reemplazo de Hernán Torres", es lo que sostiene el periodista César Luis Merlo, experto en el mundo de fichajes a nivel sudamericano.

Lo que dicen de Fabián Bustos a Millonarios

Además, agrega que las conversaciones entre ambas partes se han intensificado y que se está cerca de un anuncio oficial.

"Las charlas se encuentran en la etapa final para fichar al DT, campeón con Universitario de Deportes, Barcelona SC y el Delfín", es lo que añade en su cuenta en la red social X.

El inminente arribo de Fabián Bustos a Millonarios se da porque el entrenador Hernán Torres perdió los tres primeros partidos de la temporada 2026 en la Primera A Colombia.

"Millonarios informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros", sostuvo en el conjunto azul en un comunicado.

Rodrigo Ureña tendría a Bustos como DT

Hay que tener en cuenta que, si se confirma su pase a Millonarios, el DT Fabián Bustos tendrá como jugador a Rodrigo Ureña, a quien dirigió en Universitario.

El volante chileno fue titular en la 'U' bajo su dirección técnica tanto en la Liga1 como en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se daría un encuentro de campeones del fútbol peruano.