Santamaría le dio la bienvenida a Advíncula a la Liga1: "Que le vaya bien, pero contra Universitario no"

Luis Advíncula es el futbolista del momento. Y es que el lateral derecho peruano firmó como nuevo jugador de Alianza Lima hasta fines de la temporada 2027, procedente de Boca Juniors.

Ahora, en la Liga1 Te Apuesto, Luis Advíncula tendrá como rival a Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), con quien compartió la camiseta de la Selección Peruana. Justamente, el zaguero central del elenco crema fue consultado respecto al retorno del 'Rayo' a Perú.

"Sí. Bienvenido a Luchito. Espero que le vaya bien, pero contra nosotros (Universitario) no", fue lo que dijo 'Santa' a América TV sobre Advíncula a su salida del entrenamiento de la 'U' en Campo Mar.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima ya tiene a Advíncula

Más adelante, al también exjugador de Melgar, Puebla y el León mexicano habló de la pretemporada merengue al mando del nuevo director técnico Javier Rabanal.

"Estamos trabajando de la mejor manera, buscando lo que el profesor quiere. Está metiendo muchas ideas para rápido adecuarnos a lo que quiere. A los fichajes los vi bien y se les están dando las herramientas para que se adapten rápido", agregó el zaguero central.

Por último, Anderson Santamaría destacó lo hecho por sus compañeros en Universitario como Jairo Concha y Alex Valera, premiados en la gala de la Liga1 Te Apuesto.

"Felicitar a los compañeros. Fue merecido por cómo trabajaron en todo el año y no hay que conformarse con eso. Hay que seguir trabajando para que esta temporada sea mejor para todos. Que el hinche se ilusione igual que nosotros", sostuvo.

¿Cuál es el calendario de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?

10 de enero: ante Independiente de Avellaneda (derrota 2-1) a las 7:00 p.m. hora peruana

14 de enero: ante Unión Santa Fe a las 4:15 p.m. hora peruana

18 de enero: ante Colo Colo a las 7:00 p.m. hora peruana