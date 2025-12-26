Cuatro días después del anuncio: Sport Boys reportó dos salidas en su nuevo comando técnico 2026

Sport Boys tiene nuevo comando técnico para el 2026. Tras la marcha de Juan Carlos Cabanillas, el cuadro rosado anunció la llegada de Jaime De La Pava, quien vino junto con Felipe Gutiérrez (asistente) y Emiliano Fleitas (preparador físico).

Sin embargo, tan solo cuatro días después de dicho anuncio, en Sport Boys sorprendieron al comunicar -vía redes sociales- las salidas de Gutiérrez y Fleitas, que ya no serán parte del comando técnico de De La Pava en la nueva campaña de la Liga1 Te Apuesto.

"Han decidido dar por finalizado su vínculo con el Club, conforme a las condiciones contractuales pactadas entre las partes", es lo que indica el Boys tanto en Facebook, Instagram y X.

Sport Boys se pronuncia en un comunicado

Asimismo, más allá de esta marcha, en el cuadro de la provincia constitucional del Callao manifiestan que ello provoca un resarcimiento monetario hacia el club.

"Esta situación, propia de la dinámica del fútbol profesional, determina la desvinculación de ambos profesionales y, a su vez, genera un beneficio económico a favor del Club", remarcó en el escuadra chalaca.

Además, desde Sport Boys confián que pese a la salida de Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, su comando técnico logrará los objetivos planeados para la temporada 2026 de la primera división peruana.

"Estamos convencidos que se lograrán los objetivos deportivos planteados para la temporada. Seguimos trabajando para construir la nueva historia de Sport Boys bajo estos tres pilares fundamentales: la lealtad, confianza y compromiso", finalizan.

Lo que fue el 2026 de Sport Boys

Sport Boys no la pasó nada bien a lo largo del año que tuvo como campeón a Universitario de Deportes. Resulta que fue recién en las últimas horas que los exdirigidos por el 'Pato' Cabanillas aseguraron su permanencia en la Liga1.

En lo que respecta a la Tabla Acumulada, los rosados quedaron en el decimocuarto lugar con 36 puntos. Alcanzaron 9 victorias, 9 empates y 17 derrotas.