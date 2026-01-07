Gustavo Dulanto: "Al final van a haber 11 extranjeros, no estoy muy de acuerdo"

Gustavo Dulanto cambiará de equipo este año, ya que no jugará más en ADT de Tarma luego de una decisión de Universitario de Deportes, que acordó su préstamo al Sport Boys del Callao.

Esta temporada, Dulanto sumará una nueva experiencia en la Liga 1 Te Apuesto. "La decisión de irme a Tarma fue por querer sumar minutos, por tener continuidad, algo que yo necesitaba después de la lesión que tuve a la rodilla que me costó volver. Me había trazado como objetivo llegar a los 200 partidos en la liga profesional y lo cumplí con mucho trabajo, esfuerzo y creo que hice muy bien las cosas en Tarma", señaló.

"No se llegó al objetivo, que era llegar a un torneo internacional, nos quedamos a un punto, me hubiese gustado irme de ADT dejándolos en un torneo internacional ya que fue un club que confió en mí. Agradezco a los dirigentes, al comando técnico de Horacio Melgarejo por haber confiado en mi persona, traté siempre de dar lo máximo", agregó a Radio Ovación.

Dulanto en contra de 7 jugadores extranjeros en cancha

El excentral de Sheriff Tiraspol afirmó que no está de acuerdo con la decisión de los clubes, que mayoría aprobaron que para la Liga1 2026 se cuente con 7 jugadores extranjeros en cancha.

"Como futbolista peruano, apoyemos a lo nuestro. No tengo nada en contra de los extranjeros porque tengo muchos amigos, pero he estado en el extranjero y siempre para el que llega a otro país es más difícil. Ahora sumar 7 extranjeros, hay equipos que tienen 4-5 nacionalizados, al final van a haber 11 extranjeros, no estoy muy de acuerdo con eso, pero es decisión de la gente de arriba", concluyó.

Aumentan a 7 el cupo de jugadores extranjeros en cancha

A tres semanas y media del inicio estipulado -en principio- de la Liga1 Te Apuesto 2026, el campeonato de Primera División del Perú estaría próximo a incorporar cambios en el Reglamento. Uno de los temas en agenda es el de la cantidad de futbolistas extranjeros con los que podrá contar cada institución.

Según pudo conocer RPP, los elencos por mayoría aprobaron que para la Liga1 2026 se cuente con 7 jugadores extranjeros en cancha en simultáneo en un mismo partido, aumentando la cifra respecto a la temporada pasada. Esto tras una asamblea de clubes con los 18 participantes.