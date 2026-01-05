Ambos ganaron al Real Madrid: Cristiano da Silva y su reencuentro con Gustavo Dulanto, excompañeros en Sheriff Tiraspol

Gustavo Dulanto cambiará de equipo este año, ya que no jugará más en ADT de Tarma luego de una decisión de Universitario de Deportes, que acordó su préstamo al Sport Boys del Callao.

Esta temporada, Dulanto sumará una nueva experiencia en la Liga 1 Te Apuesto, certamen que enfrentará este año a Cristiano da Silva, que es el nuevo fichaje de Sporting Cristal, y que en su momento fue su excompañero.

El defensa brasileño fue compañero de Dulanto en la mejor etapa de Sheriff Tiraspol, que en 2021 dio el principal batacazo en la Champions League. En esa jornada, el modesto equipo de Moldavia venció de visitante a Real Madrid.

Sheriff ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Jasurbek Yakhshiboev y Sébastien Thill. El descuento lo anotó Karim Benzema de penal.

El once de Sheriff en el choque que se jugó el 28 d espetiembre del 2021 fue con: Georgios Athanasiadis; Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Gustavo Dulanto, Cristiano; Sebastien Thill, Edmond Addo, Adama Traoré, Dimitris Kolovos, Frank Castañeda, Jasurbek Yakhshiboev.

