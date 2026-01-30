Sport Boys vs. Los Chankas: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Apertura 2026?

Sport Boys vs. Los Chankas se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Tanto Sport Boys como el elenco de Los Chankas han jugado amistosos de pretemporada, por lo que tienen todo listo para debutar en la nueva campaña del fútbol peruano de primera división. Los rosados, por ejemplo, tienen a Jaime De La Pava como su nuevo director técnico.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Sport Boys y Los Chankas a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Sport Boys viene de perder 3-2 contra el Everton de Chile, mientras que los populares 'guerreros' llegan de derrotar 5-0 a la Selección regional de Apurímac.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Los Chankas en vivo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 31 de enero en el Estadio Miguel Gray (Callao). El recinto tiene una capacidad para 17,000 espectadores.

Un verano en el Callao. 🌅



Nos enfrentamos a Chankas CYC y necesitamos el aliento de toda la hinchada rosada este 31 en el Miguel Grau. ¡Los esperamos! 🏟️🩷



🎟️ Adquiere tus entradas en https://t.co/hCDi7GyXEp#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/cBfb9Zyup6 — Club Sport Boys Association (@sportboys) January 30, 2026

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Los Chankas por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Boys vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs Los Chankas en vivo por TV y streaming?

El partido de Sport Boys ante Los Chankas será transmitido por la señal de L1 Max, canal 14 y 714 HD de Movistar, y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.