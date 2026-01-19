¡Oficial! Universitario anunció al brasileño Miguel Silveira como su octavo jugador extranjero

Una ‘joya’ para los cremas. Universitario de Deportes hizo oficial este lunes el fichaje del futbolista brasileño Miguel Silveira Dos Santos, de 22 años, quien se convierte en el octavo jugador extranjero del plantel para la temporada 2026.

“Listo para brillar con la crema”, dio a conocer la ‘U’ a través de sus redes sociales en el anuncio de la incorporación de Miguel Silveira, quien desembarca en el tricampeón peruano tras un último año siendo parte del Albirex Niigata de la Primera División de Japón.

Miguel es un mediocampista ofensivo de perfil zurdo, quien se ha desempeñado como mediapunta por ambos costados. El brasileño tiene como características su agilidad y movimientos en zona de ataque, con capacidad para asociarse en espacios reducidos y filtrar pases.

¿Quién es Miguel Silveira, el nuevo jugador de la ‘U’?

Miguel Silveira pasó por tres instituciones durante su etapa formativa, pero siendo el principal de ellos el Fluminense, con el que se ganó un espacio en el plantel profesional en 2019, llegando a debutar ese mismo año gracias al entrenador Fernando Diniz, apenas con 16 años de edad.

Comenzó a tener continuidad con el ‘Tricolor’, pero el atacante se separó de Fluminense en 2021 a raíz de temas de deudas que derivaron en su marcha al Red Bull Bragantino. Comenzando a afirmarse durante el curso siguiente, dio el salto a Europa al ser fichado por el Sochi de la Premier League de Rusia, en el que tuvo su etapa con más participaciones en la campaña 2023-2024.

Para el 2025 se marchó a la J1 League, siendo reclutado por el Albirex Niigata. A lo largo del año jugó solo diez veces y convirtió un gol. Su equipo perdió la categoría.

¿Cómo inscribirá Universitario a Miguel?

Miguel Silveira se convierte en el octavo futbolista con plaza extranjera en el plantel de Universitario, superando la cantidad límite de 7 para los registros en la Liga1 Te Apuesto 2026.

Para este curso llegaron a la ‘U’ desde el exterior Caín Fara, Héctor Fértoli, Lisandro Alzugaray, Sekou Gassama y Miguel. Ellos se suman a Williams Riveros, Matías Di Benedetto y José Carabalí, quienes siguen para esta temporada.

La directiva de Universitario decidió aún no registrar a Riveros y Di Benedetto, aguardando que ambos consigan completar su proceso de nacionalización y poder figurar como peruanos en el torneo. El libro de pases estará abierto hasta el 15 de marzo, con lo que esperan resolver el tema para tener a toda su plantilla apta.