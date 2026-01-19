Paulo Autuori por 7 extranjeros en cancha en Liga1: "¿Qué clase de recambio generacional hará Perú?"

Para la inminente nueva temporada de la Liga1, en donde Sporting Cristal es parte, el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aprobó que se pase de seis jugadores extranjeros a siete en cancha.

Esta medida ha sido criticado duramente por el entrenador brasilero de Sporting Cristal, Paulo Autuori. En conversación con RPP, el DT dejó en claro que la actualidad del fútbol peruano no da para que se eleve el cupo de futbolistas que provienen del exterior hacia la Liga1 Te Apuesto 2026.

"La gente sabe que, para mí, la cantidad de jugadores extranjeros en el momento del fútbol peruano es complicada. Tenemos jugadores jóvenes y que sé que pueden subir su rendimiento. Me niego a meter siete extranjeros para jugar un partido", sostuvo Autuori.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La palabra de Paulo Autuori para RPP Noticias. | Fuente: RPP

Luego, el también exestratega de la bicolor mencionó que lo dictado hace que no se piense en las generaciones futuras del balompié nacional.

"¿Qué clase de recambio generacional Perú va a hacer? Estoy preocupado por el entrenador que va a venir (de la selección). Ganar en el fútbol es posible, pero continuar ganando es más complicado. Es un proceso longitudinal", agregó.

Después, el técnico de Sporting Cristal manifestó que todas las decisiones -en relación a fichajes del primer equipo- en el club rimense pasan por su supervisión.

"El plantel nunca está cerrando. Siempre hay entradas y salidas y se buscó lo que era necesario. Yo soy el responsable de decir sí o no. Eso para mí es muy claro al yo tener la responsabilidad por dar el visto bueno", añadió el DT.







Fixture de Sporting Cristal en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar (L)

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (L)

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys (L)

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua (L)

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC (L)

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT (L)

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal (V)



