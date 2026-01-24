Universitario previo a la Noche Crema: "La violencia no nos representa, tú das el ejemplo" [VIDEO]

No hay que esperar más. Este sábado, Universitario juega en el Estadio Monumental contra la U. de Chile por la Noche Crema 2026, la presentación oficial de su plantel antes de la Liga1 Te Apuesto y fase de grupos de la Copa Libertadores.

Se han vendido más de 56 entradas para este duelo, sin contar palcos, y en Universitario de Deportes tienen claro que el evento debe desarrollarse sin problemas. Es así como, por medio de sus redes sociales, en el elenco merengue mostraron un claro mensaje de no a la violencia en la presente jornada sabatina.

"Cuidemos la fiesta del fútbol. Como cada año, Universitario reafirma su trabajo y compromiso para prevenir cualquier forma de violencia asociada al deporte. El fútbol es aliento, pasión y respeto; dentro y fuera de las canchas", es lo que mencionan desde la 'U' a modo de video.

𝗖𝗨𝗜𝗗𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗙Ⓤ𝗧𝗕𝗢𝗟 ⚽💪



Como cada año, Universitario reafirma su trabajo y compromiso para prevenir cualquier forma de violencia asociada al deporte.



El fútbol es aliento, pasión y respeto; dentro y fuera de las canchas 💛.… pic.twitter.com/iYy8ExOoEp — Universitario (@Universitario) January 24, 2026

No todo quedó allí porque Alex Valera, delantero goleador del club en la temporada pasada, tuvo protagonismo.

"En la cancha, se pelea cada balón. Pero en la calle, el triunfo es el verdadero respeto. La violencia no nos representa. Cuidémonos entre todos y juguemos este partido en paz. Tú das el ejemplo: que la violencia no mate al fútbol. Vivamos nuestra pasión con responsabilidad", sostuvo el internacional con la Selección Peruana.

Rápidamente, el video de Universitario se volvió viral en redes sociales a tan solo horas del cotejo contra la U. de Chile en la esperada Noche Crema.

¿Qué canal TV transmite la Noche Crema 2026 en vivo?

El partido de Universitario contra la U. de Chile será transmitido por TV Perú, canales 7 y 707 HD de la parrilla de Movistar, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario vs. U. de Chile: alineaciones posibles

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas; Javier Altamirano y Lucas Assadi y Octavio Rivero.