¿Octavio Rivero a Universitario? El mensaje de Javier Rabanal sobre el '9' del Barcelona SC

Con la llegada de Javier Rabanal a la dirección técnica de Universitario de Deportes, comienzan a sonar nombres como posibles refuerzos para el plantel, que tiene como uno de sus retos mejorar su última campaña en la Copa Libertadores.

La ‘U’ todavía no dio a conocer fichajes para el siguiente año, no obstante, Javier Rabanal dejó claro que las gestiones por los nuevos jugadores ya están en marcha.

“No voy a decir nombres, puedo señalar que hay determinadas posiciones que por la flexibilidad táctica que yo quiero tener, puede haber necesidad de reforzar, pero no diré nombres porque cuando yo hable va a encarecer el mercado y no nos interesa pagar un sobreprecio por hablar en una rueda prensa. Los nombres los tenemos muy claros, ya nos estamos moviendo hace tiempo”, dijo el estratega español en la conferencia de su presentación.

¿Octavio Rivero es opción en Universitario?

En Universitario tienen la intención de reforzar su delantera y un nombre que se ha tocado mucho en los recientes días es el de Octavio Rivero. El atacante uruguayo de 33 años pertenece al Barcelona SC y el último fin de semana enfrentó a Independiente del Valle. Al término del partido, se detuvo a conversas con Javier Rabanal, una situación que el DT quiso aclarar.

“Se habla mucho de jugadores ecuatorianos que he pedido. Hay muy poco de cierto en lo que se dice, hay mucha especulación. El domingo me paré a hablar dos minutos con Octavio Rivero al final del partido, me enfrenté con él siete veces en dos años. Me paré simplemente a saludarlo y nos estábamos deseando lo mejor para el futuro porque era el último partido de la temporada y fueron días muy difíciles para ellos en la semana”, dijo el técnico crema.

La situación de Octavio Rivero

Octavio Rivero, que se desempeña como centrodelantero, convirtió 14 goles el último año entre la liga ecuatoriana y la Copa Libertadores. Terminó siendo una de las figuras del Barcelona SC.

El ‘Ídolo’ está clasificado para la Fase 2 de la Libertadores 2026 y Rivero, detallan desde Ecuador, aparece en los planes para continuar en el equipo, dado que le quedan aún dos años más de contrato.

“Tengo contrato hasta el 2027, hay que ver qué va a pasar. Con Rabanal nada, nos saludamos, solo lo felicité por el torneo. Hicieron un gran año, son los justos campeones”, declaró el jugador.