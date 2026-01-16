Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Universitario tiene una nueva 'puma': estadounidense Taya Beller se suma al plantel de la Liga Peruana de Vóley

Taya Beller llega a Universitario procedente del Atlanta Vibe.
Taya Beller llega a Universitario procedente del Atlanta Vibe. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario suma a su tercera jugadora de Estados Unidos en la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Universitario se puso el claro objetivo de llegar a lo más alto de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley, la cual ya juega su Fase 2.

En Universitario de Deportes, cuentan con dos jugadoras estadounidenses en su plantel: Catherine Flood y Seleisa Eliseaia. Y, en las últimas horas, las 'Pumas' han sumado un nuevo refuerzo directamente desde tierras norteamericanas: Taya Beller.

"Altura y potencia para las Pumas. Taya Beller, central estadounidense con experiencia internacional, llega para reforzar a las Pumas en la presente temporada", indicaron en Universitario por medio de sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Hay que tener en cuenta que llega procedente del Atlanta Vibe de la USA Professional Volleyball Federation (Estados Unidos).

Actualmente, cuenta con 24 años y 1,88 metros de altura. Es más, ya tiene el transfer correspondiente y está apta para el debut con el elenco crema en la liga peruana de vóley.

Programación de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de enero

2:45 p.m. | Rebaza Acosta vs. Deportivo Soan
5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Atenea
7:00 p.m. | San Martín vs. Regatas Lima

Domingo 18 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Géminis
5:00 p.m. | Universitario vs. Olva Latino

¿Dónde ver la fecha 2 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por TV? 

La fecha 2 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver por TV -de manera exclusiva- a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Universitario de Deportes Liga Peruana de Vóley Vóley

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA