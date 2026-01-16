Universitario tiene una nueva 'puma': estadounidense Taya Beller se suma al plantel de la Liga Peruana de Vóley

Universitario se puso el claro objetivo de llegar a lo más alto de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley, la cual ya juega su Fase 2.

En Universitario de Deportes, cuentan con dos jugadoras estadounidenses en su plantel: Catherine Flood y Seleisa Eliseaia. Y, en las últimas horas, las 'Pumas' han sumado un nuevo refuerzo directamente desde tierras norteamericanas: Taya Beller.

"Altura y potencia para las Pumas. Taya Beller, central estadounidense con experiencia internacional, llega para reforzar a las Pumas en la presente temporada", indicaron en Universitario por medio de sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

𝗔𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗬 𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗣Ⓤ𝗠𝗔𝗦 🇺🇸🔥



Taya Beller, central estadounidense con experiencia internacional, llega para reforzar a las Pumas en la presente temporada.#PumasConGarra pic.twitter.com/Nk3jR24fmY — Universitario Vóley (@VoleyU1924) January 16, 2026

Hay que tener en cuenta que llega procedente del Atlanta Vibe de la USA Professional Volleyball Federation (Estados Unidos).

Actualmente, cuenta con 24 años y 1,88 metros de altura. Es más, ya tiene el transfer correspondiente y está apta para el debut con el elenco crema en la liga peruana de vóley.

Programación de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de enero

2:45 p.m. | Rebaza Acosta vs. Deportivo Soan

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Atenea

7:00 p.m. | San Martín vs. Regatas Lima

Domingo 18 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Géminis

5:00 p.m. | Universitario vs. Olva Latino

¿Dónde ver la fecha 2 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por TV?

La fecha 2 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver por TV -de manera exclusiva- a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.