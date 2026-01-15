Baja en Sporting Cristal: Solís será operado por rotura de ligamento y no hay tiempo de recuperación confirmado

Sporting Cristal continúa con su pretemporada no solo con la mira puesta en el inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026, sino también en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Sin embargo, en plenos trabajos, Sporting Cristal dio cuenta de un lamentable hecho. Resulta que los celestes, por medio de un comunicado, reportaron una lesión del portero Renato Solís, la cual dejará al guardameta por un tiempo prolongado alejado de los terrenos de juego.

"En el pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha", acusaron en Cristal en sus redes sociales.

Asimismo, los rimenses indicaron que en las últimas semanas el portero tuvo un tratamiento previo a lo que será una operación en la zona afectada.

"De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria", agregaron.

Luego, desde Sporting Cristal añadieron que "tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para ser sometido a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación medica establecida. Se continuará informando sobre su evolución".

No hay tiempo de baja confirmado del portero, pero se prevé que esté -por lo menos- alejado de los terrenos de juego hasta mediados de la temporada 2026.

Se viene la Tarde Celeste en Cristal

Por otra parte, RPP pudo conocer que la esperada Tarde Celeste de Sporting Cristal se desarrollará el próximo domingo 25 de enero a partir del mediodía y tendrá a la Universidad Católica de Ecuador como rival.

En tanto, de cara al inicio de la nueva campaña nacional e internacional, Sporting Cristal ha hecho oficial la llegada de Gabriel Santana (mediocampista), Juan Cruz (lateral derecho) y Cristiano da Silva (lateral izquierdo).